Španska policija ujela tihotapce, ki so drogo prevažali z gliserji

Kriminalna združba je znana pod imenom Monparlet, je v izjavi za javnost sporočila španska civilna garda. Osumljenci so droge s čolni po notranjosti celine prevažali po španski reki Guadalquivir, nato pa so jih skrili v tovornjake s sadjem, ki so vozili proti Franciji. Na tak način so oskrbovali preprodajalce drog po Evropi.

Policija je povedala, da ima kriminalna združba "močno infrastrukturo" za izvajanje kriminalnih dejanj po vsej obali Andaluzije, obstaja pa tudi posebna skupina, ki zagotavlja, da so gliserji vedno napolnjeni z gorivom in pripravljeni na vožnjo.

"En del organizirane mreže čolne spusti po reki, drugi iz skladišča v Dos Hermanasu s tovornjaki pošilja droge v Evropo, tretji pa skrbi za oskrbo čolnov z gorivom v marinah med La Lineo in Manilvo," so pojasnili. S čolni, posadkami, hrano in gorivom naj bi osumljenci oskrbovali tudi druge kriminalne združbe.

Med racijami so policisti zasegli tudi ponarejeno puško, navigacijsko in komunikacijsko opremo ter vozila, ki naj bi jih kriminalci uporabljali za tihotapljenje mamil.