Španske oblasti potrdile: našli so truplo skoraj mesec dni pogrešanega Britanca

V ponedeljek so na težko dostopnem terenu španske reševalne službe našle truplo mladega moškega. Takoj so se pojavile informacije, da gre najverjetneje za Britanca Jaya Slaterja, za katerim se je 17. junija izgubila vsaka sled.

Špansko sodišče je danes sporočilo, da so na podlagi prstnih odtisov identificirali, da so našli truplo 29 dni pogrešanega najstnika. Po prvih ugotovitvah je fant padel s pečine in pri tem utrpel usodne poškodbe.

V bližini trupla so našli tudi njegove osebne stvari, območje so tudi danes še enkrat natančno pregledali. Domačini pravijo, da so truplo našli na območju, ki je peš izredno težko dostopno.