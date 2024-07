Španskega turista v Južni Afriki ubil slon

Moški, njegova južnoafriška zaročenka in še dve domačinki so se v lastnem vozilu peljali po rezervatu, ko so opazili tri odrasle slone in tri mladiče, je sporočila policija. "Moški je ustavil vozilo, izstopil in se približal slonom, da bi jih fotografiral. Sloni naj bi ga napadli in ubili," je dejal predstavnik policije.

"Normalno vedenje slonov je, da skušajo zaščititi mladiče. Veliko turistov se ne zaveda, kako nevarne so lahko te živali," je glede incidenta povedal regionalni vodja za varstvo narave odbora za parke in turizem Pieter Nel.

Špančeve sopotnice so ostale nepoškodovane, so povedali na policiji in dodali, da so sprožili preiskavo incidenta. V Pilanesbergu in drugih južnoafriških parkih ob tem obiskovalce opozarjajo, naj ne odpirajo oken in se ne oddaljujejo od vozil.

Napadi slonov v tem delu Južne Afrike sicer niso redkost. Leta 2021 so sloni ubili domnevnega divjega lovca v svetovno znanem južnoafriškem narodnem parku Kruger. Lani pa so v sosednjem Zimbabveju divje živali, predvsem sloni, po poročanju lokalnih oblasti skupno ubili 50 in poškodovali 85 ljudi.