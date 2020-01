Španskemu milijarderju 52 milijonov evrov kazni zaradi tihotapljenja Picassa

Višje sodišče v Madridu je milijarderju, obtoženemu tihotapljenja znane Picassove slike, dosodilo nenavadno visoko kazen – leto in pol zapora in 52 milijonov evrov globe. Član vplivne španske rodbine Jaime Botin se je pred sodiščem znašel, ker je umetnino kljub prepovedi odnesel iz države. Ob tem je zanimivo, da je globa dvakrat višja do njene ocenjene vrednosti.

Slika Glava mlade ženske je nastala leta 1906, ko je imel Picasso 24 let. FOTO: Francoski carinski urad Gre za sliko iz leta 1906 s preprostim naslovom "Glava mlade ženske", njeno vrednost pa ocenjujejo na 26 milijonov evrov, torej polovico manj od globe, ki jo je določilo sodišče. 83-letni zbiralec umetnin Jaime Botin se je pred njim znašel, ker je sliko zaradi njene velike kulturne vrednosti brez uradnega dovoljenja prepovedano odnesti iz države. Omenjenega Picassa je Botin kupil v Londonu leta 1977, leta 2015 pa so jo francoske oblasti pri Korziki zasegle z milijarderjeve jahte. Botinovi odvetniki so vztrajali, da za sliko ne bi smela veljati prepoved izvoza, saj je bila kupljena v tujini, hranil pa jo je na plovilu pod britansko zastavo. Ko so jo zasegli, naj bi jo nameraval prepeljati v Švico. A ta argument sodišča ni prepričal. Verjelo je tožilstvi, ki je trdilo, da jo je v resnici želel prodati na dražbi v Londonu. Poleg tega naj bi kapitanu svoje jahte naročil, naj laže oblastem. Umetnina, ki prikazuje žensko z dolgimi temnimi lasmi, je trenutno razstavljena v muzeju moderne umetnosti Reina Sofia v Madridu. Jaime Botin je nekdanji predsednik uprave španske banke Bankinter in član španske dinastije, ki že več kot sto let vodi banko Santander. Na vodilnem položaju je trenutno njegova nečakinja Ana Botin. Zaradi visoke starosti in ker je to prva obsodba Botinu po vsej verjetnosti ne bo treba v zapor. Španija ima sicer eno najstrožjih zakonodaj na področju varovanja kulturne dediščine v Evropi.