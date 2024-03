Španskemu paru, ki je bil v Indiji brutalno napaden, izplačali odškodnino

Policija v indijski zvezni državi Jharkhand je možu Španke, ki jo je skupinsko posililo sedem moških, plačalo odškodnino v višini milijon rupij, kar je dobrih 11 tisoč evrov. Policija je štiri storilce že prijela, štirje pa so še vedno na begu. Z novim posnetkom sta se oglasila tudi Fernanda in Vincente, ki sporočata, da sta bolje in se vsem zahvaljujeta za podporo.

"Hitimo s preiskavo in žrtvama nudimo vso potrebno pomoč. V okviru odškodninske sheme smo jima izplačali milijon rupij. Prizadevali si bomo za hitro sojenje in obsodbo osumljencev," je po poročanju The Economic Timesa povedal namestnik vodje policije v indijski zvezni državi Jharkhand Anjaneyulu Dodde. Objavili so celo videoposnetek, na katerem Vincente prejema ček. Ta se je policiji zahvalil za hitro preiskavo, ki jo vodi v zvezi z brutalnim napadom nanj in na njegovo ženo Fernando, ki jo je sedem moških tudi skupinsko posililo.

'Ne mislite, da je Indija taka, ker ni' Fernanda in Vincente sta medtem objavila nov videoposnetek, v katerem sporočata, da se počutita bolje in se vsem dobrim ljudem zahvaljujeta za podporo. Policija po njunih besedah dela vse, kar je v njeni moči, da bi ujela storilce. Štiri so že prijeli in prepričana sta, da bodo v priporu kmalu tudi ostali, saj policisti vedo, kdo so. Hkrati par na posnetku ljudem položi na srce, naj zaradi nesrečnega incidenta, ki se jima je zgodil, ne generalizirajo stvari. "Ne mislite, da je Indija taka, ker ni. Indija je država, polna dobrih ljudi, ki jo je vredno obiskati."

Spomnimo, 28-letnica in njen mož sta zaslovela z dokumentiranjem svojih potovanj z motorjem na spletu. Na zadnjem potovanju po Indiji pa sta postala žrtvi napada. Ko sta potovala iz Zahodne Bengalije v Nepal, sta se odločila, da bosta noč preživela v okrožju Dumka v indijski zvezni državi Jharkhand, ki je znana turistična destinacija. Postavila sta šotor v bližini tržnice Hansidha, v nočnih urah, ko sta oba že spala, pa je v šotor vdrlo sedem moških, sta povedala v videoposnetku, ki sta ga objavila na spletu. "Upirala sva se jim, a ni zaleglo. Na vrat so mi dali mož in mi rekli, da me bodo ubili," je pojasnil Vincente. "Moje dekle je posililo sedem moških." "Poglejte moja usta, raztrgana so, ker so me udarjali po glavi s čelado in kamenjem, a Fernanda je še slabše od mene. Hvala bogu je imela oblečeno jakno, ki je udarce vsaj malo ublažila," je dodal. Sedmerica ju je tudi oropala ter jima grozila, da ju bo ubila.

Policijski nadzornik Dumke Pitamber Singh Khervar je novinarjem povedal, da je turistoma po napadu uspelo ustaviti policijski kombi, ki ju je odpeljal v lokalni zdravstveni dom. "Par je govoril mešanico angleščine in španščine, zato patrulja sprva ni razumela, kaj ji želita povedati. A ker sta bila vidno poškodovana, so ju odpeljali na zdravljenje," je dejal Singh Khervar in dodal, da je par nato zdravnikom povedal o skupinskem posilstvu. Osumljenci naj bi bili stari med 20 in 30 let. Indian Express poroča, da so policisti štiri osebe že aretirali. Khervar je razkril, da je eden od prijetih posredoval imena ostalih, ki naj bi bili vpleteni. Pri primeru si pomagajo tudi s forenzičnim laboratorijem. Identitete moških za zdaj še ne razkrivajo.

V Indiji so aretirali tri moške, osumljene skupinskega posilstva. Štirje so še vedno na begu. FOTO: Profimedia icon-expand

Zaradi napada na turista sta se vmešali tudi obe veleposlaništvi v Indiji – brazilsko in špansko. Brazilsko je za BBC potrdilo, da je že stopilo v stik tako z 28-letnico, ki ima poleg španskega tudi brazilsko državljanstvo, pa tudi z lokalnimi oblastmi ter španskim veleposlaništvom. Par je za vstop v Indijo uporabil španska potna lista.