Španskemu premierju grozil s smrtjo. Za kazen obsojen na zapor

Maurillo je sicer pred tem večkrat izrazil namero, da "konča" premierjevo življenje, saj naj bi s tem zagotovil spremembo političnih razmer v Španiji. Za pomoč pri izvedbo svojega načrta je prosil tudi člane v skupini. Čeprav ni imel "dokončno izdelanega načrta", je sodišče navedlo, da je upoštevalo nevarnost, ki so jo predstavljali njegova odločnost in orožje, ki so ga našli v njegovi hiši.

Sodišče ga je spoznalo krivega nezakonitega posedovanja orožja in eksploziva ter načrtovanja umora. Ko so ga aretirali, je policija na njegovem domu namreč našla več kosov orožja in streliva, vključno z ročno izdelanim samostrelom, je navedlo sodišče, ki ga je obsodilo na sedem leta zapora in pol.

Poleg tega mu je za osem let prepovedalo posedovanje orožja ter zavrnilo trditev, da je bil pod vplivom alkohola in pomirjeval, ko je grozil predsedniku vlade.