Dijaki na Majorki v hotelski karanteni pod stalnim policijskim nadzorom

Dijaki so protestirali na balkonih.

Dijake so v hotel Palma Bellver premestili po tem, ko so oblasti potrdile približno 1000 novih primerov okužbe s koronavirusom, povezanih s šolskimi izleti ob zaključku šolskega leta.

Pretekli teden so številni dijaki poskušali zapustiti ta otok v Balearskem otočju, a jih je večino na letališču zaustavila policija ter odpeljala v hotel, kjer morajo sedaj ostati v karanteni. A trem se je uspelo 'izmuzniti' na celinsko Španijo, oblasti pa so zatem izdale naloge za njihovo pridržanje, poročajo lokalni mediji.

Hotel, v katerem so dijaki, policija 24 ur na dan nadzoruje. Dijaki medtem na balkonih protestirajo, na družbenih omrežjih se širi ključnik #secuestrogobiernobalear, kar v prevodu pomeni "vladna ugrabitev na Balearih". Nove okužbe, povezane z Majorko, so pretekli teden sicer predstavljale pet odstotkov vseh novih zabeleženih primerov v državi.

17-letna Lucia je s sošolci organizirala izlet na Majorko že oktobra lani, kot praznovanje ob zaključku zadnjega letnika šole. Niti eden izmed njenih sošolcev ni bil na testiranju pozitiven, a kljub temu ne smejo zapustiti svojih sob, je povedala za BBC. Vse odkar so se znašli v karanteni, so tarča nadlegovanja na družbenih omrežjih, češ zakaj so sploh odšli na Majorko, opozarja 17-letnica.

18-letni Daniel Hardy je na otok prišel 22. junija. Pravi, da je pod stalnih policijskim nadzorom v hotelu, kljub temu, da je bil na testiranju že dvakrat negativen. Je eden izmed številnih mladostnikov, ki so v pogovoru za BBC opozorili, da se zaradi policijske prisotnosti počutijo ustrahovane vsakič, ko odprejo vrata hotelske sobe. Skrbi ga tudi za druge, ki imajo kakšna obolenja. V njegovem nadstropju je dijak z astmo, a mu niso pustili v bolnišnico po tem, ko je šest ur čakal na rešilca.

18-letni Ignacio Fuentes pa pravi, da so sobe sicer udobne, a da so v njih povečini sami, prav 10-dnevna popolna izolacija ga najbolj skrbi. Pravi tudi, da pogrešajo več informacij. "Ne vemo niti, kako dolgo bomo morali ostati tu."

Zdravstvena ministrica Balearskih otokov Patricia Gomez dogajanje komentira z besedami, da le skrbijo za zdravje lokalnega prebivalstva. Dobrih 26 odstotkov mladih v karanteni v hotelu je bilo do sedaj pozitivnih na testiranju, 12 so jih morali hospitalizirati s sicer blagimi simptomi, je povedala v ponedeljek.