Španski duhovniki naj bi spolno zlorabili več kot 200.000 otrok

Junija je sicer španska škofovska konferenca predstavila poročilo, v katerem je ugotovila, da je 728 članov španske katoliške cerkve med letoma 1945 in 2022 spolno zlorabilo najmanj 927 mladoletnikov v cerkvenih ustanovah. Ob tem je opozorila, da naj to ne bi bila končna številka. Španska cerkev je ob objavi teh številk zatrdila, da je v škofijah vzpostavila urade za zaščito otrok.

Druga raziskava, ki jo je leta 2018 začel najbolj prodajani španski dnevnik El Pais, pa je odkrila 2206 domnevnih žrtev in 1336 storilcev. Med temi so tudi primeri, ki segajo v leto 1927. "Po mnenju strokovnjakov je to le vrh ledene gore," so danes pred objavo poročila komisije zapisali pri časniku.