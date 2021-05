Španski eksklavi v Maroku preplavilo več tisoč migrantov

Nekateri so priplavali po morju, drugi so v času nizke oseke preprosto prišli peš z obal nekaj kilometrov južneje, spet drugi so pripluli na gumijastih čolnih. Več sto se jih je poleg tega davi zgrnilo na mejni prehod Fnideq in poskusilo še tam. Maroški policisti večinoma niso posredovali.

Prispele migrante, večinoma Maročane, je v ponedeljek popisal Rdeči križ, nato pa so jih odpeljali v sprejemni center. Španske in maroške oblasti zdaj razpravljajo, kako ukrepati naprej. Špansko notranje ministrstvo je sicer že napovedalo takojšnjo napotitev dodatnih 200 policistov in pripadnikov civilne garde v Ceuto.

Kot so še dodali, so z Marokom nedavno dosegli dogovor o vračanju maroških državljanov iz Ceute nazaj domov. Nazaj v Maroko so tudi že izgnali večino od okoli sto migrantov, ki so v Ceuto priplavali zadnji konec tedna aprila.