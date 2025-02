Španski modni velikan mora vplivnici plačati 20 tisočakov odškodnine

Vplivnica je na sodišču trdila, da je bila žrtev obrekovanja, saj so v prisotnosti drugih ljudi varnostniki namigovali, da je vpletena v kriminalne dejavnosti, čeprav ni storila ničesar narobe in je zgolj pomerjala nova oblačila, poroča Dublin live.

Kot poročajo irski mediji, je varnostna služba Joyce nato zadržala v kabini in jo pred drugimi strankami obtožila kraje.

Krystal Joyce je pomerjala oblačila v eni od Zarinih trgovin in snemala TikTok video, ko je varnostnica nenadoma vstopila v njeno kabino. Takrat je bila 20-letnica delno slečena, varnostnica pa je s tem, ko je razkrila zaveso v kabini, globoko posegla v njen zasebni prostor, trdi vplivnica.

Njena odvetnica je sodišču pojasnila, da se Joyce pogosto fotografira v kabinah, kjer pomerja nova oblačila, posnetke pa nato deli na družbenem omrežju TikTok, kjer ima 122.000 sledilcev.

Sodnik na sodišču v Dublinu je v sodbi pritrdil vplivnici in ocenil, da je bila oškodovana in ponižana. Pojasnila Zare je medtem zavrnil in dejal, da njihovi dokazi niso verodostojni.