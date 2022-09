Španski muzej preiskuje dela, zasežena med državljansko vojno in diktaturo

"Cilj je razjasniti vse dvome glede izvora in konteksta, kako so umetnine prišle v zbirko muzeja Prado," so sporočili iz muzeja. Dodali so, da bi umetnine, če bi zakonodaja to dopuščala, vrnili njihovim zakonitim lastnikom.

Madridski muzej je nedavno objavil seznam 25 del, ki izvirajo iz zasegov med državljansko vojno (1936–39), na svoji spletni strani pa je objavil slike 22 del. Do četrtka se je število umetnin, ki so bile potrjene kot zasežene, povečalo na 62, večinoma slik.

Na seznamu so med drugim slike flamskega umetnika iz 17. stoletja Jana Brueghela ml., francoskega slikarja Francoisa Boucherja in španskega impresionista Joaquina Sorolle.