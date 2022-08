Španski parlament sprejel zakon, da le da pomeni da

"To je dan zmage po dolgih letih boja," je po glasovanju v parlamentu dejala ministrica za enake možnosti Irene Montero in dodala, da nobeni ženski ne bo več treba dokazovati, da je bila žrtev nasilja ali ustrahovanja.

Za zakon je glasovalo 205 poslancev, 141 jih je bilo proti, trije so se vzdržali. Proti so bili poslanci skrajno desne stranke Vox in konservativne Ljudske stranke. Slednja ocenjujejo, da v zakonu ni dovolj pravne jasnosti. Žrtvam spolnih napadov v Španiji ne bo več treba dokazovati, da so se napadom upirale. "Privolitev velja le, ko se želja osebe jasno kaže skozi dejanja glede na dane okoliščine," piše v zakonu.

Zakon je bil sprejet štiri leta po obsodbi skupine moških, ki so v Pamploni posilili 18-letnico. Moški so bili najprej obsojeni na devet let zapora zaradi spolne zlorabe, ki je veljala za manjši zločin kot spolni napad oziroma posilstvo. Sodnik je tedaj pojasnil, da je posnetek negibnega dekleta z zaprtimi očmi med napadom dokaz njene privolitve. Ta odločitev je v Španiji sprožila množične proteste, višje sodišče jo je kasneje spremenilo ter moške zaradi posilstva obsodilo na 15 let zapora.

Socialistična vlada Pedra Sancheza je ob nastopu položaja leta 2018 napovedala, da bodo pripravili zakon, ki bo odpravil vse dvome v primeru posilstev. Novi zakon poleg tega zaostruje določila glede nadlegovanja na ulici, širi spolno vzgojo v šolah ter krepi zaščito žrtev spolnega nasilja.