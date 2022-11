Španski policist v zapor, ker je migranta lažno obtožil posilstva

"Obtoženi je namerno delil šokantni videoposnetek z očitnim neupoštevanjem resnice. Vse to z namenom, da bi na nepravičen način očrnil mladoletnike brez spremstva iz drugih držav," so dejali tožilci.

Sodišče je policista spoznalo za krivega zaradi zlorabe temeljnih pravic in javne svobode. Leta 2019 je namreč obsojeni na družbeno omrežje Twitter objavil nazoren posnetek moškega, ki pretepa žensko, dokler se le-ta ni onesvestila. Poleg videa je objavil lažen zapis, da je "napadalec mladoletni maroški migrant brez spremstva, ki je žrtev posilil".

Obsojeni policist naj bi že predhodno objavljal rasistične in ksenofobične komentarje na spletu, s čimer je želel sprožiti javno sovraštvo nad migranti, so še povedali tožilci.

Ker obtoženi ni bil predhodno obsojen in ker mu je sodišče dodelilo zaporno kazen, ki je manjša od dveh let, je verjetno, da se bo policist izognil zaporni kazni. Sodišče mu je sicer dodelilo še obvezno udeležbo na programu proti diskriminatornim praksam.

Obsojeni policist, ki je sicer eden izmed prvih španskih državljanov, ki so ga zaprli zaradi namernega širjenja lažnih novic na spletu, je povedal, da so zoper njega že vpeljali disciplinarne postopke. Med drugim so ukinili njegov Twitter račun.