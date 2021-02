Španski policisti proti protestnikom uporabili gumijevke, vodni top in gumijaste naboje

V središču Barcelone se je po ocenah policije zbralo najmanj šest tisoč protestnikov, kar je največ od začetka protestov pred petimi dnevi. Znova je izbruhnilo nasilje, ki ga je policija skušala umiriti z uporabo gumijevk, vodnega topa in gumijastih nabojev, čeprav je pred dnevi mladi protestnik, ki ga je zadel gumijasti naboj, izgubil oko. Protesti so izbruhnili potem, ko je moral katalonski raper Pablo Hasel v zapor, ker je na Twitterju žalil policijo in monarhijo. Vrstijo se tudi pozivi k neodvisnosti Katalonije.

