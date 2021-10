Španski premier obljubil preganjanje prostitucije

Leta 2019 je Sanchezova stranka v svojem volilnem programu objavila zavezo, da bodo prostitucijo prepovedali, to obljubo pa so pripisali želji po pridobivanju več volivk. Prostitucijo so označili za enega najbolj okrutnih vidikov feminizacije revščine in eno najhujših oblik nasilja nad ženskami. Dve leti od tega zakonodaja še ni bila vložena.