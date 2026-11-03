Španski prometni minister po smrtonosni železniški nesreči ponudil odstop

Oscar Puente je sprva zavračal pozive k odstopu, češ da bo delal za povrnitev zaupanja javnosti v špansko omrežje hitrih železnic, ki ga je prizadela že druga smrtonosna nesreča letos. Danes pa je vendarle ponudil odstop.

Nesreča, ena najhujših železniških tragedij v Evropi v tem stoletju, se je zgodila prejšnji teden. V trčenju dveh hitrih vlakov je umrlo 69 ljudi, več deset je bilo poškodovanih.