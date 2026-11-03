Španski prometni minister po smrtonosni železniški nesreči ponudil odstop

Oscar Puente je sprva zavračal pozive k odstopu, češ da bo delal za povrnitev zaupanja javnosti v špansko omrežje hitrih železnic, ki ga je prizadela že druga smrtonosna nesreča letos. Danes pa je vendarle ponudil odstop.
Nesreča, ena najhujših železniških tragedij v Evropi v tem stoletju, se je zgodila prejšnji teden. V trčenju dveh hitrih vlakov je umrlo 69 ljudi, več deset je bilo poškodovanih.
Puente je na novinarski konferenci po nesreči napovedal izredni načrt za okrepitev varnosti železniškega omrežja in poudaril, da bo vlada storila vse za ponovno vzpostavitev zaupanja javnosti v hitre železnice. Napovedal je tudi 30 milijonov evrov pomoči za družine žrtev in poškodovane. Med varnostnimi ukrepi je izpostavil dodatni nadzor nad odločitvami v nadzornih centrih v primerih, ko sistemi za samodejno blokiranje vlakov ne bodo delovali. Na progi med Madridom in Sevillo, kjer se je zgodila nesreča, so nameravali začasno zmanjšati frekvenco vlakov, dokler ne bodo posodobili infrastrukture.
Po prvih domnevah bi bila nesreča lahko posledica človeške napake v kombinaciji z napako v avtomatiziranem varnostnem sistemu. Kontrolor naj bi vlaku odredil nadaljevanje vožnje z običajno hitrostjo, ne da bi preveril, ali je proga prosta, čeprav avtomatski varnostni sistem ni deloval.
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