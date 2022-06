Španski zunanji minister svari NATO pred vdori z juga

Konec junija bo Madrid gostil dvodnevni vrh zveze NATO, ki bo eno izmed najpomembnejših srečanj po letu 1949. Na njem bodo članice razpravljale o strateškem načrtu za naslednje desetletje, svojemu položaju v luči ruske invazije na Ukrajino in sprejetju novih članic, kot sta Finska in Švedska. Španski minister za zunanje zadeve Jose Emanuel Albares ob tem upa, da bo Španija kot gostiteljica v ospredje lahko postavila še katero izmed njej bližjih tem, je povedal v intervjuju za agencijo Reuters.

Predvsem si želi, da bi NATO več pozornosti usmeril tudi v nevojaške grožnje ob svojem južnem krilu, ki meji na države Maghreba in Sahela pod vse večjim ruskim vplivom. "Želimo si priznanja, da resne grožnje prihajajo tudi z južne smeri, je še povedal Albares in dodal, da terorizem, kibernetska varnost, politična raba energetskih virov in nezakonite migracije ogrožajo njihovo državno suverenost.