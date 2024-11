Špansko avtocesto zasul ogromen zemeljski plaz, obtičalo 161 vozil

Na severozahodu Španije je zemeljski plaz popolnoma zasul avtocesto, ki povezuje provinco Leon in avtonomno skupnost Asturijo. Španska civilna garda je evakuirala voznike in potnike iz skupno 161 vozil, ki so obtičali na cesti, na kraj so napotili tudi ekipe s psi, a na srečo plaz ni zahteval žrtev.

V nedeljo dopoldne je avtocesto AP-66 blizu tunela Entrerregueras zasula ogromna gmota kamenja in zemlje in za promet zaprla štiri pasove v obe smeri. Na cesti je posledično obtičalo skupno 161 vozil, od tega 145 avtomobilov, 14 tovornjakov in dva avtobusa. Španska civilna garda je voznike in potnike v nekaj urah evakuirala, poroča španska televizija Antena3.

Zaradi strahu, da je zemeljski plaz zasul vozila, je na kraj prispela ekipa gorske reševalne službe s psi, specializiranimi za iskanje pogrešanih ljudi. Na terenu so posredovali tudi gasilci, ki so z droni in termovizijskimi kamerami pregledovali prizadeto območje. Na srečo zemeljski plaz ni zasul nobenega vozila in tako ni zahteval smrtnih žrtev.

icon-expand FOTO: Španski minister za promet Oscar Puente X

Zemeljski plaz na španski avtocesti icon-picture-layer-2 1 / 4