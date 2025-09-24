Špansko letalo blizu ruske eksklave deležno motenja sistema GPS

Incident se je zgodil danes zjutraj, ko je špansko vojaško letalo letelo v bližini ruske eksklave. Kot poroča španska televizija Antena 3, so na krovu letala zaznali poskus motenja navigacijskega sistema, ki pa ni imel konkretnih posledic, saj letalo deluje s podporo vojaškega satelita.
Po besedah poveljnika, ki je bil prisoten na letu, so tovrstne motnje na območju v bližini Kaliningrada precej pogoste, beležijo pa jih tako vojaška kot civilna letala.
Na krovu Airbusa A330, ki je potovala v letalsko bazo zveze Nato v litovskem mestu Šiauliai, je bila španska obrambna ministrica Margarita Robles. Poleg nje so v Litvo potovali še družinski člani vojaškega osebja in novinarji, ki na obisku spremljajo ministrico.
Roblesova je v Litvi obiskala španski kontingent z 150 uslužbenci, ki je del Natove misije na severu Litve.
Več članic Nata je sicer v zadnjih tednih poročalo o kršitvah zračnega prostora s strani ruskih letal. Zaradi vdorov je Varnostni svet Nata dvakrat sklical posvetovanja članic. Nazadnje so se sestali v torek na zahtevo Estonije, ki je sporočila, da so 19. septembra v njen zračni prostor vstopili trije ruski lovci MiG-31.
V začetku septembra so motenje satelitskega navigacijskega sistema GPS zaznali tudi na letalu s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je bilo na poti v Bolgarijo. Takrat je Bruselj za motenje obtožil Rusijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.