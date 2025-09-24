Špansko letalo blizu ruske eksklave deležno motenja sistema GPS

Incident se je zgodil danes zjutraj, ko je špansko vojaško letalo letelo v bližini ruske eksklave. Kot poroča španska televizija Antena 3, so na krovu letala zaznali poskus motenja navigacijskega sistema, ki pa ni imel konkretnih posledic, saj letalo deluje s podporo vojaškega satelita.

Po besedah poveljnika, ki je bil prisoten na letu, so tovrstne motnje na območju v bližini Kaliningrada precej pogoste, beležijo pa jih tako vojaška kot civilna letala.

Na krovu Airbusa A330, ki je potovala v letalsko bazo zveze Nato v litovskem mestu Šiauliai, je bila španska obrambna ministrica Margarita Robles. Poleg nje so v Litvo potovali še družinski člani vojaškega osebja in novinarji, ki na obisku spremljajo ministrico.