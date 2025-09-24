Svetli način
Tujina

Špansko letalo blizu ruske eksklave deležno motenja sistema GPS

Madrid, 24. 09. 2025 12.59 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
56

Špansko vojaško letalo z obrambno ministrico na krovu je bilo med letom v bližini ruske eksklave Kaliningrad deležno motenja satelitskega navigacijskega sistema GPS, so sporočili iz Madrida. Airbus A330 je bil na poti v Litvo.

Incident se je zgodil danes zjutraj, ko je špansko vojaško letalo letelo v bližini ruske eksklave. Kot poroča španska televizija Antena 3, so na krovu letala zaznali poskus motenja navigacijskega sistema, ki pa ni imel konkretnih posledic, saj letalo deluje s podporo vojaškega satelita.

Po besedah poveljnika, ki je bil prisoten na letu, so tovrstne motnje na območju v bližini Kaliningrada precej pogoste, beležijo pa jih tako vojaška kot civilna letala. 

Na krovu Airbusa A330, ki je potovala v letalsko bazo zveze Nato v litovskem mestu Šiauliai, je bila španska obrambna ministrica Margarita Robles. Poleg nje so v Litvo potovali še družinski člani vojaškega osebja in novinarji, ki na obisku spremljajo ministrico. 

Špansko letalo na poti v Litvo
Špansko letalo na poti v Litvo FOTO: Flightradar24

Roblesova je v Litvi obiskala španski kontingent z 150 uslužbenci, ki je del Natove misije na severu Litve. 

Več članic Nata je sicer v zadnjih tednih poročalo o kršitvah zračnega prostora s strani ruskih letal. Zaradi vdorov je Varnostni svet Nata dvakrat sklical posvetovanja članic. Nazadnje so se sestali v torek na zahtevo Estonije, ki je sporočila, da so 19. septembra v njen zračni prostor vstopili trije ruski lovci MiG-31. 

V začetku septembra so motenje satelitskega navigacijskega sistema GPS zaznali tudi na letalu s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je bilo na poti v Bolgarijo. Takrat je Bruselj za motenje obtožil Rusijo.

KOMENTARJI (56)

Stauffenberg
24. 09. 2025 13.46
+1
Na ruski GLONASS naj se priklopijo. :)))) Ali pa na kitajski BEIDOU.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
24. 09. 2025 13.46
+2
Kakšna propaganda, ne mores verjeti. 500 na uro, plasirajte raje stanje glede kupne moči v EU.
ODGOVORI
2 0
Muca ne grize
24. 09. 2025 13.47
Umiri se .
ODGOVORI
0 0
Srebrni breg
24. 09. 2025 13.47
Kje pa upajo.
ODGOVORI
0 0
Janez23
24. 09. 2025 13.45
+1
Zanimivo, da so Rusi izbrali ravno letalo skrajno leve španske vlade, ki ni nič kaj veliko z orožjem pomagala Ukrajini. Razumel bi, če bi leteli kam na bližnji vzhod, da bi Izraelci zaradi španske podpore Hamasu sestrelili špansko letalo, rusko provokacijo Špancem, pa res ne razumem.
ODGOVORI
1 0
ezzy5
24. 09. 2025 13.44
+1
Če bi bil signal moten, bi sled letala izgledala žagasta in zlomljena. Transponder oddaja GPS signal in flight radar ga sprejema. Ko so podatki netočni se to jasno vidi. Na debelo lažejo....že dvakrat na isto foro. Pričakoval bi kaj bolj izvirnega. Pač kratka pamet.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
24. 09. 2025 13.44
+0
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🐑🐑🐑🐑
ODGOVORI
1 1
Rožle Patriot
24. 09. 2025 13.44
+2
Ah, škoda ... torej ni šlo za našo ministrico ... !!!
ODGOVORI
2 0
Srebrnl breg
24. 09. 2025 13.41
-1
Žalostno kaj počnejo Rusi.To ni ok
ODGOVORI
3 4
Rudar
24. 09. 2025 13.44
+1
Zgleda, da se ti zdravje popravlja.
ODGOVORI
1 0
Srebrnl breg
24. 09. 2025 13.38
-2
Te Rusi so res izgubil pamet
ODGOVORI
4 6
Muca ne grize
24. 09. 2025 13.42
-2
Končno nekaj pametnega od tebe
ODGOVORI
0 2
LevoDesniPles
24. 09. 2025 13.33
+8
lol glede na to da vojna že poteka ne vidim ovir da se lahko vsi rusofobneži z vašimi vrlimi političnimi zahodnjaškimi kravatarji odpravite na prvo bojno linijo.
ODGOVORI
10 2
boslo
24. 09. 2025 13.35
+7
To bi bilo najbolj pošteno
ODGOVORI
9 2
Muca ne grize
24. 09. 2025 13.25
-2
Žalostno ,da Rusi zopet provocirajo.
ODGOVORI
7 9
Avtodom.
24. 09. 2025 13.25
+1
Točno tako.
ODGOVORI
5 4
ŠeVednoPlešem
24. 09. 2025 13.25
-7
In kaj je ŠPANSKO letalo počelo blizu ozemlja Rusije .... Načeloma je Španija oddaljena kakih 5000 km stran Rusije :)
ODGOVORI
6 13
M E G A
24. 09. 2025 13.28
+4
slab izgovor si najdu
ODGOVORI
9 5
Otto von Grunf
24. 09. 2025 13.37
+0
@še vedno plešem... nepismen si...
ODGOVORI
1 1
Buci in Bobo
24. 09. 2025 13.24
-2
kaliningrad je energetsko neodvisen. iz litve poslat samo par dronov nad te dve tri elektrarne ki jih premorejo pa da vidimo!
ODGOVORI
3 5
dober dan
24. 09. 2025 13.23
-1
Enklavo skupaj z poljsko vred nazaj nemčiji pa bo mir
ODGOVORI
7 8
Srebrni breg
24. 09. 2025 13.25
-7
Nas pa k Turčiji, ker smo nekoč bili pod njo a ne?
ODGOVORI
8 15
Avtodom.
24. 09. 2025 13.26
+2
Daj ne bkuzi.
ODGOVORI
6 4
Janez23
24. 09. 2025 13.36
+2
Slovenija in Hrvaška nikoli nismo bili pod Turčijo, bila pa je pod Turki preko 500 let tvoja rodna Bosna, Srbija, Albanija....
ODGOVORI
4 2
Srebrni breg
24. 09. 2025 13.22
+0
Kako vzhičeno ste bombastično pisali kako so rusi uničili hišo na Poljskem potem so pa Poljaki sami priznali, da so jo oni poškodovali. Zakaj toliko širjenja laži v škodo Rusije?
ODGOVORI
13 13
Poštar
24. 09. 2025 13.23
-2
Umiri se malo.
ODGOVORI
5 7
Srebrni breg
24. 09. 2025 13.24
-8
Tisočnickni pod hrbet se mi zaleti ne pod post.
ODGOVORI
2 10
boslo
24. 09. 2025 13.25
+6
Kje so Poljaki to priznali?
ODGOVORI
8 2
Banion
24. 09. 2025 13.26
+1
tako je če imaš medij v tujioh rokah, piše tisto kar mora
ODGOVORI
3 2
mamma
24. 09. 2025 13.34
+1
preberi malo
ODGOVORI
1 0
zelen
24. 09. 2025 13.21
+4
histerija pa traja in traja
ODGOVORI
5 1
jedupančpil
24. 09. 2025 13.20
+2
nebriga nas, daalje
ODGOVORI
2 0
Srebrni breg
24. 09. 2025 13.18
-7
To je pa kar daleč od Ruske meje tako, da spet lažete kot pri Layni.
ODGOVORI
8 15
Polona.
24. 09. 2025 13.20
-4
Kdo laže žalostno ,da vse žališ tukaj.
ODGOVORI
2 6
Polona.
24. 09. 2025 13.17
+0
Žalostno kaj se dogaja.
ODGOVORI
4 4
