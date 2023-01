Špansko Mallorco pobelil sneg

Po podatkih španskih vremenoslovcev je bila meja sneženja na priljubljenem počitniškem otoku tudi danes okoli 800 metrov. Na fotografijah je videti zasnežene gozdove in pobočja gorske verige Serra de Tramuntana.

Najvišja gora v tem skoraj 90 kilometrov dolgem gorovju, ki se razteza od jugozahoda do severovzhoda otoka, je Puig Mayor s 1445 metri. Snežna odeja tam je debela približno 40 centimetrov, ponekod celo do enega metra. Pohodniki so na družbenih omrežjih objavljali fotografije z vrhov, ki so bili videti kot v Alpah.

V nižjih delih otoka, denimo v prestolnici Palma de Mallorca, se sneg ni obdržal. Tam je bilo vreme mrzlo in mokro, kar so še zlasti občutili prebivalci v ne tako dobro izoliranih domovih.

Zimsko vreme naj bi se nadaljevalo tudi v naslednjih dneh, od nedelje pa naj bi se znova otoplilo.