Špansko sodišče: Poljub roke brez soglasja predstavlja spolni napad

Špansko vrhovno sodišče je odločalo o primeru iz leta 2023, ko je moški na avtobusni postaji v Madridu pristopil k ženski, ji brez njenega soglasja poljubil roko ter z gestami nakazal, naj gre z njim, ob tem pa namignil, da bi ji plačal. Kot poroča BBC, ga je nižje sodišče spoznalo za krivega spolnega napada in mu izreklo denarno kazen v višini 1620 evrov, kar je potrdilo tudi madridsko regionalno sodišče.
Obramba je na vrhovnem sodišču sicer trdila, da ni bilo ne nasilja ne groženj ter da se je dogodek zgodil na javnem, varnem kraju in podnevi. Po njihovem mnenju bi šlo kvečjemu za nadlegovanje, ne pa za hujše kaznivo dejanje. Sodišče teh argumentov ni sprejelo in je poudarilo, da je imel dogodek jasno spolno konotacijo, saj je šlo za telesni stik brez soglasja. Po presoji sodnikov ženska ni dolžna prenašati takšnih dejanj, ne glede na okoliščine ali kulturne razlage.
Dva sodnika sta sicer podala ločeno mnenje, da poljub roke v določenih kulturnih kontekstih lahko pomeni zastarel način pozdrava in sam po sebi ni nujno spolne narave. Večina pa je zavzela stališče, da je ključno soglasje osebe, ki je dejanja deležna.
Vprašanje spolnega soglasja je v Španiji v zadnjih letih v središču razprav. Zakon iz leta 2022, znan po načelu "samo ja pomeni ja", je odpravil zahtevo po dokazovanju nasilja ali ustrahovanja in v ospredje postavil jasno privolitev, navaja BBC.
Razpravo je leta 2023 dodatno zaostrila tudi afera iz sveta športa, ko je predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales po zmagi v finalu svetovnega prvenstva brez privolitve poljubil igralko Jenni Hermoso. Leta 2025 je bil v tem primeru pravnomočno spoznan za krivega spolnega napada in kaznovan.
