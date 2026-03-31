Tujina

Špansko sodišče: Poljub roke brez soglasja predstavlja spolni napad

Madrid, 31. 03. 2026 15.46 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
L.M.
Poljub roke (slika je simbolična)

Špansko sodstvo je z novo odločitvijo dodatno utrdilo pomen soglasja pri vsakršnem ravnanju s spolno konotacijo. Vrhovno sodišče je potrdilo, da lahko tudi poljub roke brez dovoljenja predstavlja spolni napad.

Špansko vrhovno sodišče je odločalo o primeru iz leta 2023, ko je moški na avtobusni postaji v Madridu pristopil k ženski, ji brez njenega soglasja poljubil roko ter z gestami nakazal, naj gre z njim, ob tem pa namignil, da bi ji plačal. Kot poroča BBC, ga je nižje sodišče spoznalo za krivega spolnega napada in mu izreklo denarno kazen v višini 1620 evrov, kar je potrdilo tudi madridsko regionalno sodišče.

Obramba je na vrhovnem sodišču sicer trdila, da ni bilo ne nasilja ne groženj ter da se je dogodek zgodil na javnem, varnem kraju in podnevi. Po njihovem mnenju bi šlo kvečjemu za nadlegovanje, ne pa za hujše kaznivo dejanje. Sodišče teh argumentov ni sprejelo in je poudarilo, da je imel dogodek jasno spolno konotacijo, saj je šlo za telesni stik brez soglasja. Po presoji sodnikov ženska ni dolžna prenašati takšnih dejanj, ne glede na okoliščine ali kulturne razlage.

Sodba
FOTO: Shutterstock

Dva sodnika sta sicer podala ločeno mnenje, da poljub roke v določenih kulturnih kontekstih lahko pomeni zastarel način pozdrava in sam po sebi ni nujno spolne narave. Večina pa je zavzela stališče, da je ključno soglasje osebe, ki je dejanja deležna.

Vprašanje spolnega soglasja je v Španiji v zadnjih letih v središču razprav. Zakon iz leta 2022, znan po načelu "samo ja pomeni ja", je odpravil zahtevo po dokazovanju nasilja ali ustrahovanja in v ospredje postavil jasno privolitev, navaja BBC.

Razpravo je leta 2023 dodatno zaostrila tudi afera iz sveta športa, ko je predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales po zmagi v finalu svetovnega prvenstva brez privolitve poljubil igralko Jenni Hermoso. Leta 2025 je bil v tem primeru pravnomočno spoznan za krivega spolnega napada in kaznovan.

spolni napad poljub roke Španija sodišče

Anatolij Kolodkin, 'odrešitelj' Kube: tanker je prispel

Hrvaška podrla nov rekord: prihodki tujih turistov 15,3 milijarde evra

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pravica1
31. 03. 2026 17.18
Potem pa imas 40 let stare devicnike in nobene natalitete. Seveda ne podpiram nobenega spolnega nasilja, vendar, da za obtozbe ne rabis nobenega dokaza je pa skrajnost. Lazje se potem izogniti v celoti interakciji z zenskami.
Odgovori
0 0
Kod.
31. 03. 2026 17.01
Saj ni nič čudnega,Italjanski levičarji so hoteli sprejeti takšen zakon da bi moral mož za se zaščititi pred vsakim spolnim odnosom z soprogo obiskati notarja 😁
Odgovori
+1
1 0
MC King
31. 03. 2026 16.55
Evtanazirana Španka večkrat posiljena, brez posledic za inženirske znanstvenike. Španija je totalno zglajznila v brezno.
Odgovori
+3
3 0
MC King
31. 03. 2026 16.57
Resnica in sledi izbris.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
31. 03. 2026 16.46
Ojoj, a niso to v določenih krogih osnove bontona?
Odgovori
+1
1 0
Kod.
31. 03. 2026 16.34
Ni čudno da gre svet u maloro
Odgovori
+7
7 0
Davao
31. 03. 2026 16.31
Torej,zakaj bi sploh poljubil žensko,če ni potrebno.
Odgovori
+3
4 1
devlon
31. 03. 2026 16.23
vseeno prav, da plača. pa si lahko potem plača kak tečaj obnašanja na zahodu
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
31. 03. 2026 16.20
Pol pa eni zagovarjajo Špance? Take bedarije tudi podpirate?
Odgovori
+8
9 1
Bombardirc1
31. 03. 2026 16.44
Ne podpiramo, da se desnjački slinite po ženskah
Odgovori
+0
1 1
Robby
31. 03. 2026 16.15
Danes ženski ne smeš več dati komplimenta brez da bi te obtožila za spolni napad....
Odgovori
+15
16 1
proofreader
31. 03. 2026 16.47
Lahko, če prej pridobiš pisno soglasje.
Odgovori
+2
2 0
JOSEPH HAYDN
31. 03. 2026 16.14
Si predstavljate, da bi tako strogo obravnavali prestopke prišlekov, ki močno presegajo poljub roke?
Odgovori
+10
10 0
bibaleze
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
To je najlepše ime na svetu
To lepotico ljubi Domen Prevc
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
To so simptomi raka prebavil, ki jih velikokrat spregledamo
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
Živa Repovž Zelenšek: mlada arhitektka, ki soustvarja podobo domačega mesta
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Rocky Balboa
Kmetija
Delovna akcija
Priscilla
