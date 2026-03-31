Špansko sodišče: Poljub roke brez soglasja predstavlja spolni napad

Špansko vrhovno sodišče je odločalo o primeru iz leta 2023, ko je moški na avtobusni postaji v Madridu pristopil k ženski, ji brez njenega soglasja poljubil roko ter z gestami nakazal, naj gre z njim, ob tem pa namignil, da bi ji plačal. Kot poroča BBC, ga je nižje sodišče spoznalo za krivega spolnega napada in mu izreklo denarno kazen v višini 1620 evrov, kar je potrdilo tudi madridsko regionalno sodišče.

Obramba je na vrhovnem sodišču sicer trdila, da ni bilo ne nasilja ne groženj ter da se je dogodek zgodil na javnem, varnem kraju in podnevi. Po njihovem mnenju bi šlo kvečjemu za nadlegovanje, ne pa za hujše kaznivo dejanje. Sodišče teh argumentov ni sprejelo in je poudarilo, da je imel dogodek jasno spolno konotacijo, saj je šlo za telesni stik brez soglasja. Po presoji sodnikov ženska ni dolžna prenašati takšnih dejanj, ne glede na okoliščine ali kulturne razlage.