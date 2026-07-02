Specialci vdrli v stanovanje, droge so bile pripravljene na poletne zabave

Po neuradnih informacijah je bila v akciji razbita veriga preprodajalcev mamil, poroča Net.hr , kar je na družbenem omrežju X objavil tudi hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović , zraven pa priložil videoposnetek spektakularne aretacije skupine ljudi, osumljenih vpletenosti v preprodajo drog.

Več podrobnosti o zasegu, količini drog in številu aretacij naj bi bilo znanih po uradni izjavi policije. Na videoposnetku, ki ga je objavil, je videti "do zob" oborožene pripadnike specialnih enot z neprebojnimi jopiči in fantomkami, kako vdirajo v stavbo in vstopajo v stanovanje.

V notranjosti najdejo več ljudi, nekateri od njih spijo, preden jih aretirajo. Eden od aretiranih moških leži na tleh, drugi je pokrit z blazino.