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Specialci vdrli v stanovanje, droge so bile pripravljene na poletne zabave

Pag, 02. 07. 2026 15.46 pred 1 uro 1 min branja 22

Avtor:
Ne.M.
Specialna enota hrvaške policije

Na otoku Pag je policija v spektakularni akciji zasegla večjo količino drog. Med osumljenci je tudi nekaj tujih državljanov, ki so tja prispeli, da bi prodajali droge na znanih poletnih zabavah.

Po neuradnih informacijah je bila v akciji razbita veriga preprodajalcev mamil, poroča Net.hr, kar je na družbenem omrežju X objavil tudi hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović, zraven pa priložil videoposnetek spektakularne aretacije skupine ljudi, osumljenih vpletenosti v preprodajo drog.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Več podrobnosti o zasegu, količini drog in številu aretacij naj bi bilo znanih po uradni izjavi policije. Na videoposnetku, ki ga je objavil, je videti "do zob" oborožene pripadnike specialnih enot z neprebojnimi jopiči in fantomkami, kako vdirajo v stavbo in vstopajo v stanovanje.

V notranjosti najdejo več ljudi, nekateri od njih spijo, preden jih aretirajo. Eden od aretiranih moških leži na tleh, drugi je pokrit z blazino.

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KOMENTARJI22

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Animal_Pump
02. 07. 2026 17.49
Take akcije so dobre, da se folk malo presere...da se pokaže kaj čaka naslednje uživalce...da se enega človeka odvrne, da bi to sraje konzumiral..je akcija uspešna. Videl na lastne oči...kako so jih enkrat specialci naštosali ko sardele..žaklje čez glavo...pa nesli kot odojke. Cviljenje...ne bom več..zakaj mi to delate...nisem hotel..ueee. Zanimivo...kako hitro potem ugotovijo, da niso želeli tega.
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0 0
Nace Štremljasti
02. 07. 2026 17.48
sds,nsi,rkc mladina prihaja na dopust na pag,kaj bodo pa sedaj počeli...
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+1
1 0
galambszar
02. 07. 2026 17.45
Pa ravno zdaj,ko je Han uredil Luki Mescu dopust na Pagu.
Odgovori
-1
0 1
BSSistemTelaze
02. 07. 2026 17.44
V ponedeljek bo na nasih policah imeli bomo 2 urni popust,zato vas vabim pridite in uzivajte v svezih ter sladkih receh.
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+1
1 0
Hugh_Mungus
02. 07. 2026 17.43
Namesto da bi se ukvarjali z dejanskim kriminalom (nasilje, vlomi, kraje ...) se napihujejo z zaplembo drogic, ki jih bo folk užival v vsakem primeru. Najbolj patetično sploh pa je zaplenjanje trave
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-2
0 2
pope p
02. 07. 2026 17.41
domačini so razbili konkurenco bi morala biti naslovnica
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+0
1 1
BSSistemTelaze
02. 07. 2026 17.41
Ne,cist nic niso krivi to je ekonomija ter poslovanje na visjem nivoju. Do tega nemore vsak dosec,da si privatnik v plusu in obracas po 10k dnevno. Zasluzijo si visoke nagrade v gospodarstvu💪
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+1
1 0
brabusednet
02. 07. 2026 17.38
Dobro,da so to objavili.Nekateri že druge poti obirajo.Ne mislit,da drog ne bo tam.
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+1
2 1
urko112
02. 07. 2026 17.31
res velika akcijo okol pa vlamlajo v hise takih pa ne najdejo
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+2
2 0
Fluxx
02. 07. 2026 17.18
Zdaj bo cena poskocila
Odgovori
+3
3 0
Antena
02. 07. 2026 17.14
Bravo Policija, bravo
Odgovori
+1
2 1
pager
02. 07. 2026 17.12
za take akcije zbirate podpise, ker vas je strah, da se vam to isto zgodi. Pri navadnih smrtnikih, ni problema , lahko pregledajo kadarkoli , ker nič ne skrivamo
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+1
2 1
huperz
02. 07. 2026 17.10
Končno, da se je tudi tukaj premaknal ker je otok zaradi Zrč že uničen, sploh pri Novalji. Noro kaj že vse tam dogaja 🤪
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+0
4 4
Mali medo
02. 07. 2026 17.27
Novalja se je razvila zadnji 10 let. Vse urejeno vse lepo. Zrče so na samem. Tko da kr neki nabijaš.
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+3
3 0
SkokecPokec
02. 07. 2026 16.56
Saj ne da bi se hvalil... Ko sem bil mlajši sem samo enkrat doživel za takrat čudno izkušnjo, ko me ustavi na Bledu en model in vpraša, če kaj rabim. Ustavim se in ga začudeno pogledam kaj me sprašuje, če rabim. kaj če rabim ga vprašam. Kaj če potrebujem? prav čudno mi je bilo in on odgovori. staf. In odide dalje. po tistem nisem nikoliveč doživel, da bi mi kdo kaj prepovedanega prodajal. Očitno nisem magnet za take stvari....
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+2
3 1
SpamEx
02. 07. 2026 16.47
droge so bile pripravljene na poletne zabave in tudi poletne zabave so bile pripravljene na droge
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+8
9 1
zani10
02. 07. 2026 16.44
Kdaj pridete v velenje, ce ne veste za preprodajalce me kontaktirajte ali se boste se naprej sprenevedali
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+9
11 2
Splash71
02. 07. 2026 17.05
Ja, baje se po novem kar potrka pa preišče stanovanje brez sodne odredbe.
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+1
2 1
The T3chnics
02. 07. 2026 17.48
Pa ja, sej v bistvu bi v 70 ali več procentih kaj našli.... če že ne za preprodajo pa za lastno uporabo. To je šlo že tako daleč, da je nekdo v osnovni šoli v zimski šoli v naravi prinesel s seboj kokain. Za takšne preprodajalce, ki prodajo mladoletni osebi kokain sploh ne bi smelo biti pravil. Uvedel bi isto kazen kot na Kitajskem.
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0 0
konc
02. 07. 2026 16.09
Take bi bilo treba obravnavati "po hitrem postopku".
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+12
17 5
Hugh_Mungus
02. 07. 2026 17.12
Misliš da bo zdaj zaradi te akcije kaj manj drog? Da bo povpraševanje po njih kaj manjše? Take akcije so samo za filanje ega policajev in preganjanje malih ljudi. Nič drugega.
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+2
2 0
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