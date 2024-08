'Spektakularen' pobeg Puigdemonta. Kako mu je uspelo?

In "tukaj" ni bil samo on, temveč tudi policija. Načrt za aretacijo separatističnega voditelja je bil pripravljen za najprimernejši čas, da ne bi prišlo do javnih neredov. Pripravljeni so bili maksimalno, a še vedno jim ni uspelo. Puigdemont je po navedbah policije izkoristil število ljudi, ki so ga obkrožali, in pobegnil z vozilom, ki ga je policija skušala ustaviti, a jim to ni uspelo.

Ne samo, da so mu sledili policisti, za petami so mu bili tudi novinarji, ko je začel svoj pohod do poslopja katalonskega parlamenta, obkrožen z gručo uglednih separatističnih zakonodajalcev in gorečih podpornikov. In tako hitro, kot se je pokazal, enako hitro je kar naenkrat izginil. Matthew Dunn , nekdanji obveščevalec MI6 je za Politico dejal, da gre za taktiko preusmerjanja pozornosti, ki jo najpogosteje uporabljajo vohuni in da se v bistvu Puigdemontu niti ni bilo tako težko izmuzniti.

Puigdemontova ekipa je sicer napovedala, da bo imel politik govor in se nato podal proti katalonskemu parlamentu, zato policija ni imela "razloga, da bi ga posebej nadzorovala". "Je znana osebnost, vedeli so, kam gre."

Okoli 3500 ljudi se je zbralo, da bi prisluhnili Puigdemontu in ta množica je ustvarila "nočno moro" za tiste, ki so mu želeli slediti. "Ko se okoli vrti tako veliko ljudi, je lahko nekoga izgubiti, še posebej, če so policisti, ki bi hkrati morali nadzorovati še množico in paziti na njihovo vedenje, zadolženi še za sledenje," je komentiral Dunn.

Puigdemont sicer ni sam organiziral svojega pobega, na pomoč mu je priskočil pripadnik Mossosa, katalonske policije, ki je bil tudi sam aretiran. Politik naj bi namreč pobegnil v avtu policista.

In zaradi izginotja je katalonska regionalna policija sprožila obsežen lov, v okviru operacije Kletka so agenti postavili kontrolne točke na vseh izstopnih točkah iz mesta, da bi našli vozilo. Večji del četrtka je bila skoraj celotna Katalonija zaprta, na glavnih avtocestah pa so bile postavljene cestne zapornice. Policisti so bili pozicionirani tudi na letališčih in železniških postajah, kjer so tudi potnike dodatno kontrolirali. V operaciji je sodelovalo več kot 300 agentov, zaradi česar je prišlo tudi do velikih prometnih zastojev.

In zahvaljujoč policistu je bil Puigdemont še pravočasno opozorjen, da se bliža njegova aretacija, in je uspešno prečkal mejo s Francijo le nekaj minut, preden so postavili blokade.