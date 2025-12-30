Spektakularen praznični rop nemške hranilnice

Zaenkrat še neznani storilci so izkoristili praznični mir za spektakularen vlom v stavbo nemške hranilnice.

"Od brata sem slišal, da so hranilnico oropali. In šokiran sem. Iskreno! 33 let sem delal pod zemljo in varčeval denar. Za svojo prihodnost, za svoje otroke. In zdaj je vsega konec, kot slišimo," obupuje nekdanji rudar Sari Memduh.

"Nikoli si ne bi mislil, da se bo kaj takega zgodilo v hranilnici v Nemčiji," zmajuje z glavo tudi stranka Celik Kadir.

Malo pred 4. uro zjutraj je gasilce opozoril požarni alarm. Nato so seveda storili, kar običajno storijo – iskali požar. Niso ga našli. Namesto tega so našli veliko luknjo v sefu v kleti in tako izvedeli za vlom.

"Trenutno lahko zaporedje dogodkov sklepamo le na podlagi nedavnih državnih praznikov. Seveda je bila ta poslovalnica zelo dolgo zaprta. Zato je storilec verjetno imel več časa za praznjenje trezorja. Vse, kar trenutno vemo, je, da so dostop dobili tako, da so od zunaj izvrtali veliko luknjo, kar pomeni, da so bili tam kar nekaj časa," pojasnjuje policijski tiskovni predstavnik Thomas Nowaczyk.

Nepridipravi so najverjetneje skozi podzemno parkirno hišo prišli do arhiva, od tam pa z vrtalnikom izvrtali luknjo v trezor, vlomili v omarice sefov in začeli krasti.

"To je velik trezor v eni največjih kreditnih institucij tukaj v mestu. Zato se trenutno sestavlja seznam dragocenosti, ki so bile tam shranjene. To zahteva posvetovanje s strankami. Seveda predvidevamo zelo veliko izgubo, zelo velik znesek ukradenega denarja. Vendar v tem trenutku ne morem podati natančnih podrobnosti," pojasnjuje Nowaczyk s policije v Gelsenkirchnu.

Nekatere stranke pravijo, da so imele v sefih prihranke, vredne več sto tisoč evrov.

"Več kot 50.000, da. Oba sva upokojenca. Z ženo sva si pravzaprav želela uživati življenje," pravi upokojenec Heinz Hofen.

Natančno bodo škodo ocenili, ko pregledajo vseh 3330 sefov. Za zdaj hranilnica išče rešitve z zavarovalnico, saj so predmeti, vredni več kot 10.300 evrov, kriti le s posebno zavarovalno polico, večina pa tega zavarovanja ni imela.