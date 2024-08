Spektakularen skok mečarice ob otoku Premuda

V zadrskem arhipelagu, na njegovi skrajni severni točki okoli otoka Premuda, so sodelavci Inštituta Mordi svet zabeležili čudovit primerek igluna oz. mečarice. V objektiv so jo uspeli ujeti, ko je skočila iz morja ter za kratek čas "poletela" nad morsko gladino.

Mečarica je sicer morski plenilec, znan po svoji dolgi koničasti čeljusti, ki spominja na meč. Je zelo hitra in gibčna riba, z odličnimi lovskimi sposobnostmi, poroča Morski.hr. Spada med najhitrejše ribe, saj lahko doseže hitrost tudi do 100 kilometrov na uro.

Ta vrsta običajno raste do 450 centimetrov, tehta pa lahko tudi do 680 kilogramov. Po hrbtu je temno modre in rjave barve, na trebušni strani pa je srebrna oz. svetlo siva.

Običajno mečarice živijo v parih ali manjših jatah, ki se nahajajo skorajda povsod. V Sredozemskem morju jih je največ ob Siciliji in Malti, v Atlantiku pa so prisotne predvsem ob obalah Južne Amerike in Afrike, nekoliko manj pa jih je ob obali ZDA. V naši bližini jih je največ v južnem in srednjem Jadranu, poroča portal Lov na tune.