Spektakularna predstava na morju: serija vodnih tromb

Na Hrvaški obali je bilo v prejšnjih dneh še posebej pestro vremensko dogajanje. Pisali smo že o številnih udarih strel, neurje pa je včeraj skoraj potopilo Dalmacijo. Hrvaško obalo je v nedeljo zvečer zajelo močno neurje. Posnetki prikazujejo visoke valove, ki premetavajo plovila na morju, močan veter je na obalo odnesel katamaran, nasedlo pa naj bi še več plovil. Ponekod so ostali brez električne energije. V Splitu so zaradi neurja in posledičnega izpada elektrike tako nedeljsko tekmo med Hajdukom in Istro skoraj odpovedali.