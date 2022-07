Spektakularni pobeg pripornika: skok čez ograjo in poljub skrivnostne neznanke

Zagrebška policija intenzivno išče 33-letnega Radivoja - Sašo V. s hrvaškim in srbskim državljanstvom, ki je pobegnil v četrtek okoli 14.45, ko so ga pravosodni policisti pripeljali na predobravnavni narok na sodišče v Zagrebu.

Z ministrstva za pravosodje so sporočili, da so bili policisti v skladu s 112. členom Zakona o državnih uslužbencih zadolženi za varovanje oz. spremstvo pripornika na razpisano obravnavo. Zatrdili so tudi, da so uslužbenci Uprave za za prestajanje zaporne kazni in probacijo takoj po pobegu pripornika izvedli vse predpisane ukrepe – obvestili so policijo, ta pa je za njim takoj razpisala tiralico.

'Skočil je kot skače Blanka Vlašić'

Medtem pa Jutarnji list neuradno poroča, da sta pravosodna policista omenjenega pripornika po predobravnavnem naroku sodišča, ki je odločalo o njegovi izročitvi Italiji, vklenjenega odpeljala kar skozi glavni vhod sodišča, čeprav je pripornikom namenjen 10 metrov oddaljen stranski vhod. Ko prišli po stopnicah dol, so se odpravili proti službenemu vozilu, ki je bilo parkirano na mestu za uslužbence sodišča. Ob vozilu sta stala dva policista, v neposredni bližini pa skrivnostna ženska, ki je očitno čakala, da se sreča z moškim. Ko je ta stekel, se ji je približal in jo na hitro poljubil, nato pa preskočil ograjo, pobegnil proti Trgu pravice in izginil v neznano.

"Stekel je v sekundi. In dobesedno priletel do ograje, ki jo je preskočil kot zajec. Skok je opravil z neverjetno lahkoto, tako kot skače Blanka Vlašić," njegov pobeg opisujejo priče in dodajajo, da so ga pravosodni policisti poskušali dohiteti, a zaman. Trenutke lova in pravosodne policiste, ki plezajo čez ograjo, je v objektiv ujel tudi fotoreporter agencije Cropix.

Stekla je obsežna iskalna akcija. Policija prečesava lokacije, kjer je moški živel in se zadrževal, ter morebitna mesta, kjer bi se lahko skrival. Ni izključeno, da je gospodična, ki ga je čakala, vedela za njegov načrt, saj je z videoposnetka nadzornih kamer razvidno, da – potem ko on teče proti ograji – ona normalno hodi naprej, kot da se ni nič zgodilo.

Stekla je preiskava, ki bo pokazala, ali je v postopku ravnanja pravosodnih policistov morda prišlo do napak. Da bi s pomočjo rekonstrukcije dogodka pridobil odgovore na ta vprašanja, si je kraj že ogledal tudi direktor zagrebškega zapora.