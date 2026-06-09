Spencerju Prattu ni uspelo, Trump že govori o volilni prevari

Nithya Raman FOTO: AP

Uvrstitev progresivne demokratske mestne svetnice Nithye Raman v drugi krog proti demokratki Karen Bass pomeni veliko razočaranje za tretjeuvrščenega republikanskega kandidata Spencerja Pratta, sicer televizijskega igralca, ki je kandidiral s podporo predsednika ZDA Donalda Trumpa. Slednji je že začel govoriti, da so bile volitve v Kaliforniji velika prevara, kot dokaz pa omenja dolgotrajno preštevanje glasovnic. Po 92 odstotkih preštetih glasovnic je Karen Bass dobila 34,3, Nithya Raman 28,5, Spencer Pratt pa 25,8 odstotka glasov. Kandidatov za župana Los Angelesa je bilo sicer še veliko več, na volitvah pa so vsi uradno nastopili kot nestrankarski.

Karen Bass FOTO: AP

Ramanova bo za aktualno županjo na novembrskih volitvah v Los Angelesu težja nasprotnica, kot bi bil Pratt. Čeprav so županske volitve uradno nestrankarske, demokrati v Los Angelesu močno prevladujejo nad republikanci, Ramanova pa se je v kampanji zavzemala za bolj leva stališča kot Bassova. Za razglasitev rezultatov volitev v Kaliforniji sicer pogosto potrebujejo dlje časa, kar je posledica dejstva, da ameriška zvezna država z največ prebivalci izvaja volitve pretežno po pošti, pri čemer se lahko upoštevajo glasovnice s pravilnim poštnim žigom, prejete do sedem dni po dnevu volitev.

Spencer Pratt FOTO: AP

Kdo bo nasledil Gavina Newsoma?

V tekmi za naslednika guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma je medtem doslej že jasno, da se je v drugi krog uvrstil nekdanji minister za zdravje ZDA Xavier Becerra, drugo mesto pa se vse bolj nasmiha v Veliki Britaniji rojenemu republikancu Stevu Hiltonu, ki ima Trumpovo podporo. Po 84 odstotkih preštetih glasov je Becerra med okrog 60 kandidati dobil 27,66 odstotka, Hilton dobrih 25 odstotkov, liberalni milijarder in podnebni aktivist Tom Steyer pa 22,4 odstotka glasov. V skladu z edinstvenim sistemom primarnih volitev v Kaliforniji so se vsi kandidati za položaj guvernerja pojavili na isti glasovnici, pri čemer se bosta dva kandidata z največjim številom glasov uvrstila v drugi krog in splošne volitve, ne glede na strankarsko pripadnost. Becerri so pomagale njegove izkušnje z vodenjem pravosodnega ministrstva Kalifornije in delo na ministrskem položaju v vladi predsednika Joeja Bidna, ki ima v Kaliforniji veliko več podpore kot Trump. Becerra bo tako najverjetneje postal prvi guverner Kalifornije latinskoameriškega izvora po več kot 100 letih. Nekdanji svetovalec britanske konservativne stranke Hilton je medtem v Kaliforniji politično precej neznan, svojo kandidaturo pa je predstavljal kot prizadevanje za spremembe v tej demokratski trdnjavi.