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Spencerju Prattu ni uspelo, Trump že govori o volilni prevari

09. 06. 2026 11.05 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
STA D.L.
Spencer Pratt

V drugem krogu županskih volitev v Los Angelesu se bosta novembra pomerili sedanja županja Karen Bass in izzivalka z levega političnega pola Nithya Raman, so v ponedeljek zvečer razglasile ameriške televizije – šele teden dni po volitvah, ki so potekale prejšnji torek. V Kaliforniji prav tako še vedno štejejo glasovnice z guvernerskih volitev.

Nithya Raman
Nithya Raman
FOTO: AP

Uvrstitev progresivne demokratske mestne svetnice Nithye Raman v drugi krog proti demokratki Karen Bass pomeni veliko razočaranje za tretjeuvrščenega republikanskega kandidata Spencerja Pratta, sicer televizijskega igralca, ki je kandidiral s podporo predsednika ZDA Donalda Trumpa. Slednji je že začel govoriti, da so bile volitve v Kaliforniji velika prevara, kot dokaz pa omenja dolgotrajno preštevanje glasovnic.

Po 92 odstotkih preštetih glasovnic je Karen Bass dobila 34,3, Nithya Raman 28,5, Spencer Pratt pa 25,8 odstotka glasov. Kandidatov za župana Los Angelesa je bilo sicer še veliko več, na volitvah pa so vsi uradno nastopili kot nestrankarski.

Karen Bass
Karen Bass
FOTO: AP

Ramanova bo za aktualno županjo na novembrskih volitvah v Los Angelesu težja nasprotnica, kot bi bil Pratt. Čeprav so županske volitve uradno nestrankarske, demokrati v Los Angelesu močno prevladujejo nad republikanci, Ramanova pa se je v kampanji zavzemala za bolj leva stališča kot Bassova.

Za razglasitev rezultatov volitev v Kaliforniji sicer pogosto potrebujejo dlje časa, kar je posledica dejstva, da ameriška zvezna država z največ prebivalci izvaja volitve pretežno po pošti, pri čemer se lahko upoštevajo glasovnice s pravilnim poštnim žigom, prejete do sedem dni po dnevu volitev.

Spencer Pratt
Spencer Pratt
FOTO: AP

Kdo bo nasledil Gavina Newsoma?

V tekmi za naslednika guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma je medtem doslej že jasno, da se je v drugi krog uvrstil nekdanji minister za zdravje ZDA Xavier Becerra, drugo mesto pa se vse bolj nasmiha v Veliki Britaniji rojenemu republikancu Stevu Hiltonu, ki ima Trumpovo podporo.

Po 84 odstotkih preštetih glasov je Becerra med okrog 60 kandidati dobil 27,66 odstotka, Hilton dobrih 25 odstotkov, liberalni milijarder in podnebni aktivist Tom Steyer pa 22,4 odstotka glasov.

V skladu z edinstvenim sistemom primarnih volitev v Kaliforniji so se vsi kandidati za položaj guvernerja pojavili na isti glasovnici, pri čemer se bosta dva kandidata z največjim številom glasov uvrstila v drugi krog in splošne volitve, ne glede na strankarsko pripadnost.

Becerri so pomagale njegove izkušnje z vodenjem pravosodnega ministrstva Kalifornije in delo na ministrskem položaju v vladi predsednika Joeja Bidna, ki ima v Kaliforniji veliko več podpore kot Trump. Becerra bo tako najverjetneje postal prvi guverner Kalifornije latinskoameriškega izvora po več kot 100 letih.

Nekdanji svetovalec britanske konservativne stranke Hilton je medtem v Kaliforniji politično precej neznan, svojo kandidaturo pa je predstavljal kot prizadevanje za spremembe v tej demokratski trdnjavi.

Razlagalnik

Pri nestrankarskih volitvah kandidati na glasovnicah niso navedeni s pripadnostjo določeni politični stranki, kot sta demokratska ali republikanska. Namen tega sistema je zmanjšati vpliv strankarske ideologije na lokalni ravni in spodbuditi volivce, da se osredotočijo na osebne kvalifikacije, izkušnje in konkretne programe posameznih kandidatov, namesto da glasujejo zgolj po strankarski liniji.

Kalifornija uporablja edinstven sistem primarnih volitev, kjer se vsi kandidati za določeno funkcijo, ne glede na njihovo strankarsko pripadnost, pojavijo na isti glasovnici. V drugi krog se uvrstita le kandidata, ki prejmeta največ glasov. To pomeni, da se lahko v finalnem krogu volitev pomerita tudi dva kandidata iz iste stranke, kar je v nasprotju s tradicionalnim ameriškim sistemom, kjer se v finalu običajno soočita zmagovalca posameznih strankarskih predizborov.

Gavin Newsom je pomembna osebnost v ameriški politiki in je služil kot guverner Kalifornije. Guverner je vodja izvršilne veje oblasti v zvezni državi in ima široka pooblastila, vključno z vodenjem državnih agencij, predlaganjem proračuna in podpisovanjem ali vetom na zakone, ki jih sprejme državni parlament. Kalifornija kot najbolj naseljena zvezna država v ZDA ima zaradi svojega gospodarskega in političnega vpliva položaj guvernerja, ki se pogosto obravnava kot odskočna deska za nacionalno politično kariero.

Progresivna politika v ZDA se nanaša na usmeritev znotraj levice, ki se zavzema za socialno pravičnost, gospodarsko enakost in korenite reforme. Progresivci običajno podpirajo politike, kot so univerzalno zdravstveno varstvo, strožji okoljski predpisi, reforma kazenskega pravosodja in povečanje minimalne plače. Pogosto so kritični do ustaljenega političnega establišmenta in se zavzemajo za večjo vključenost manjšin ter zaščito pravic delavcev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Los Angeles volitve Karen Bass Kalifornija ZDA

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KOMENTARJI6

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Hudi časi
09. 06. 2026 12.26
A spet prevara? Kadar izgubi, je prevara. Naš je šel korak dlje. Pri nas je prevara tudi, če zmagaš.
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+1
1 0
Big M
09. 06. 2026 12.24
Če bi tu bili novinarji napristranski in usposobljeni bi mogoče lahko napisalibtuji kako je potekalo tole glasovanje...eh, brezveze
Odgovori
-1
0 1
Hudi časi
09. 06. 2026 12.27
Kako je pa potekalo tole glasovanje? Ker Trump ni imel pripomb na glasovanje, ampak na štetje.
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0 0
dannyer
09. 06. 2026 12.10
Tudi je vidno ,da gre neki narobe imajo sistem kako legalno guljofati. to da nepoznana kandidatka zmaga in dobiva 100% glasove na območjih kamor je mešano ni normalno niti ni matematično.
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+2
2 0
Port__CN
09. 06. 2026 12.10
Samo joka, če ni tako kot vidi skozi otroške oci
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+0
1 1
Big M
09. 06. 2026 12.18
Dej ne bluzi.
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0 0
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