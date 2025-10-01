Svetli način
Spet je čas za paralizo ameriške vlade: kongresniki brez dogovora

Washington, 01. 10. 2025 06.32 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Potekla je veljavnost začasnega zakona za financiranje agencij ameriške zvezne vlade in ker kongres ni potrdil novega, se bodo postopoma zapirale. Demokrati in republikanci krivdo za to valijo drug na drugega in ni jasno, ali se bodo bodo kmalu uspeli dogovoriti.

Ameriški kongres
Ameriški kongres FOTO: AP

Ameriški kongres že več let ni uspel pravočasno potrditi zakonov o proračunski porabi in delovanje vlade se financira z začasnimi. Danes se začenja novo proračunsko leto 2026, ki prav tako še nima potrjenega proračuna.

Republikanska večina v predstavniškem domu kongresa je potrdila predlog zakona za nadaljevanje financiranja vlade do konca novembra, ki pa ne vključuje demokratske zahteve o podaljšanju veljavnosti zveznih subvencij za zdravstveno zavarovanje revnejših.

Republikanski predlog je v torek v senatu dobil 55 glasov podpore, potrebnih pa je bilo 60 glasov. "Morajo za mizo in se pogajati z nami, da pridemo do predloga, ki ga lahko podpreta obe strani," je izjavil vodja demokratske manjšine Chuck Schumer.

Vodja senatne večine republikanec John Thune pa je demokrate obtožil, da so zaprli vlado, vendar obljubil, da bodo kmalu poskusili znova, pri čemer ga opogumlja, da so z njimi glasovali trije člani opozicijske stranke.

S prekinitvijo financiranja so zadnja desetletja večinoma grozili republikanci, ki so zahtevali zmanjšanje proračunske porabe. Demokrati, ki so v kongresni manjšini, pa skušajo proračunsko financiranje sedaj izkoristiti za svoje prioritete, kot je zdravstvo za Američane, v času ko vlada Donalda Trumpa na veliko odpušča in ukinja programe za pomoč prebivalstvu.

Da ne bo dogovora, je bilo jasno že v ponedeljek, ko so se kongresni voditelji po sestanku s Trumpom razšli praznih rok. Trump je v torek dejal, da se najverjetneje obeta prekinitev financiranja, ministrstva pa so začela dobivati navodila, naj začnejo uresničevati načrte za delovanje v času zaprtja vlade.

Kongresni proračunski urad je izračunal, da bo sedaj, dokler ne bo dogovora, na prisilnem neplačanem dopustu 750.000 zveznih uslužbencev. Po zakonu iz leta 2019 morajo sicer dobiti plačo za nazaj, ko se financiranje vlade obnovi, poroča televizija ABC.

V podobnih primerih prejšnja leta je zvezni proračun poravnal zaostale plače in druge obveznosti, v času Trumpa pa ni jasno, ali se bo to zgodilo. Predsednik je v torek grozil, da bo zvezne uslužbence odpustil za stalno, navaja MSNBC.

Trump in kongresniki bodo plačo dobivali naprej, na delovnih mestih pa bodo morali ostati vsi zvezni uslužbenci, ki so bistvenega pomena za varnost ljudi in premoženja. Večina javnih uslužbencev bo morala na neplačani dopust.

Ministrstvo za notranje zadeve namerava na delovnih mestih ohraniti 5200 od 14.500 uslužbencev, ki skrbijo za nacionalne parke, kot sta Grand Canyon in Yellowstone. Ti bodo ostali načeloma odprti, poroča ABC.

Ministrstvo za kmetijstvo bo poslalo na dopust polovico od 86.000 zaposlenih in ni gotovo, ali bo nadaljevalo z nakazili bonov za hrano revnim Američanom. Ministrstvo za delo najverjetneje ne bo objavilo podatkov o zaposlovanju v septembru, ker bodo zaposleni v statističnem uradu na dopustu.

Zvezna sodišča - razen vrhovnega - naj bi ostala brez denarja do petka. Ministrstvu za izobraževanje bi se lahko obetalo dokončno zaprtje, potem ko so že odpustili polovico delovne sile, poroča CBS. Vendar pa so sindikati javnih uslužbencev v torek vložili tožbo, da se predsedniku v času zaprtja vlade prepove odpuščati.

