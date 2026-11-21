Zagrebški Trg bana Josipa Jelačića so v soboto zvečer napolnili ljudje, ki so se prišli poklonit spominu na Kristiana Josipa Periša. Njegova smrt na psihiatrični kliniki Sveti Ivan je pretresla hrvaško javnost in odprla vprašanja o ravnanju z bolniki v psihiatričnih ustanovah. Mirno spominsko srečanje je potekalo pod geslom "Če lahko, moraš – za tiste, ki ne morejo". Številni udeleženci so na trg prinesli bele blazine, ki so postale simbol shoda. Na velikem zaslonu so ob začetku predvajali sporočila ljudi, ki so se odzvali na tragično smrt mladega športnika in kineziologa. "Duši me nevednost ljudi o duševnih boleznih, duši me spoznanje, v kako gnilem sistemu živimo. Če ne moremo zaupati svojemu zdravniku, komu potem sploh lahko?" se je glasilo eno od sporočil, ki ga povzemajo hrvaški mediji.

Sestra v solzah: Nikoli nisem pomislila, da ga ne bo več

Najbolj čustven trenutek večera je bil govor Kristianove sestre Mihaele Periš, poroča net.hr. Spominjala se je otroštva, bratove skrbi zanjo in njune povezanosti. Povedala je, da je bila vedno ponosna, ko so jo v šoli poznali zaradi starejšega brata. Šele z leti je začela razumeti, kako zelo jo je želel zaščititi in kako pomembno mu je bilo, da ji stoji ob strani. "Nikoli nisem pomislila, da nas bo varoval iz nebes," je dejala skozi solze. Povedala je, da Kristian nikoli ni odšel od doma, ne da bi poljubil vse družinske člane. Verjela je, da bo tako za vedno. Spregovorila je o prihodnosti, ki je brat ne bo dočakal. Kristian bi moral postati oče, Mihaela pa se je veselila, da bodo njuni otroci odraščali skupaj. Na dan shoda pa bi moral Kristian z družino praznovati materin rojstni dan. "Hvala ti, ker si bil moj brat," je sklenila.

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"Nihče se ne more sam zadušiti"

Po sestrinem govoru so organizatorji predvajali posnetek, na katerem Kristian govori o dihanju. "Nihče se ne more sam zadušiti," je povedal na posnetku. Njegove besede so dobile posebno težo zaradi okoliščin njegove smrti, ki jih kriminalisti še preiskujejo. Zatem je nastopil pevec Marko Kutlić, ki je zbrane pozval k minuti molka in molitvi. V govoru je ostro kritiziral delovanje pristojnih institucij in zahteval, da se odgovornost za Kristianovo smrt razišče v celoti. "Poglejte, v kaj smo se spremenili kot družba. Dovolj je bilo, od zdaj naprej ne bomo več molčali, ne boste nas zadušili," je dejal. Institucije je pozval, naj začnejo opravljati svoje delo odgovorno in vestno.

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