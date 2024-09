Spet: padla klančina trajekta, garažo napolnila voda

Dodali so, da težavo odpravljajo in da je linijo Split–Supetar prevzel trajekt Hrvat.

Iz Jadrolinije so medtem sporočili, da je trajekt Mljet v pristanišču Supetar zaradi tehnične težave s klančino vsa vozila in potnike izkrcal prek druge klančine.

Jadrolinija je sicer po tragediji, ki je terjala življenja, na udaru hudih kritik.

Številni so namreč po tragediji ocenii, da je bila ta – neizogibna. Da so trajekti stari in da je imel tudi nesrečni Lastovo večkrat težave z dvižno klančino in da kljub dolgoletnim pozivom nihče od pristojnih ni ukrepal.

Generalni sekretar hrvaškega sindikata pomorščakov Neven Melvan je celo ocenil, da so izjave predsednika vlade, ki je družbo vzel v bran, "navadna politična floskula za ohranjanje stolčkov".

"Ostane samo to dejstvo, da so trije naši kolegi umrli strašne smrti, pod klančino 55 let stare in očitno okvarjene ladje," je dejal.

Spomnil je, da se je to zgodilo le 20 dni po tem, ko je druga Jadrolinijina ladja (Oliver) šest ur plula brez nadzora in bi lahko prišlo do tragedije.

"In vse to se je zgodilo po tem, ko so ministrstvo za morje, pomorstvo in infrastrukturo ter upravo Jadrolinije dve ali tri leta opozarjali - ne samo sindikat, ampak tudi mediji in nadzorni svet ter številni drugi – da stvari preprosto niso takšne, kot bi morale biti, in da se Jadrolinija potaplja," je dejal.

Zanikal je, da sindikati napadajo Jadrolinijo. "Pravzaprav branimo Jadrolinijo, da preživi."