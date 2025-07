Spet pojedli več kot pet milijonov evrov vredno umetnino

Eden od obiskovalcev muzeja je namreč stopil do razstavljenega rumenega sadeža in vanj ugriznil, kmalu za tem pa so posredovali varnostniki v muzeju. Delo so po incidentu v le nekaj minutah znova v celoti restavrirali. "Ker je sadje pokvarljivo, ga v skladu z navodili umetnika redno nadomeščamo," so sporočili iz muzeja.

Umetnik dela, ki so ga lani prodali za vrtoglavih 6,2 milijona dolarjev (okoli 5,3 milijona evrov), je dejal, da je razočaran, ker obiskovalec ni pojedel tudi olupka banane in lepilnega traku.