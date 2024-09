Spet streli v bližini Trumpa, ki je igral golf. FBI sumi na poskus atentata

Tokrat je Trump igral golf s političnim donatorjem in prijateljem Stevom Witkoffom na svojem igrišču na Floridi, ko so v bližini odjeknili streli. Predstavniki njegove kampanje so sporočili, da je prišlo do streljanja v njegovi bližini, a dodali, da je republikanski predsedniški kandidat na varnem.

Zaenkrat tudi ni potrjeno, da je bil Trump tarča streljanja. V času, ko je odjeknilo streljanje, so ga varovali pripadniki tajne službe. Voditelj televizije Fox News in Trumpov prijatelj Sean Hannity je dejal, da je po incidentu govoril s Trumpom, ki mu je povedal, da so med igro golfa odjeknili streli, nato pa so se nanj vrgli agenti tajne službe in ga ščitili s svojimi telesi. Trumpa so nato odpeljali na varno v klubsko poslopje.

Ob robu igrišča opazili moškega s puško

Po streljanju so pridržali eno osebo. Zasegli so tudi orožje, domnevno puško AK-47. Zvezni preiskovalni urad FBI pa je potrdil, da incident preiskujejo v smeri poskusa atentata.

Pojasnili so, da so agenti tajne službe so ob robu igrišča opazili moškega z avtomatsko puško tipa AK-47 in začeli streljati proti njemu. Moški je nemudoma odvrgel orožje in pobegnil z avtomobilom. Ujeli so ga na avtocesti I-95 nekaj kilometrov stran od Palm Beacha in aretirali.

Igrišče za golf so zaprli, začasno pa je zaprt tudi Trumpov volilni štab v West Palm Beachu.