Spet streli v Trumpovi bližini, sumijo na nov poskus atentata

Kljub temu pa je do streljanja prišlo v času povečane zaskrbljenosti za varnost predsedniških kandidatov, le dva meseca po tem, ko je bil nekdanji predsednik med shodom v Pensilvaniji ustreljen v uho.

Tokrat je Trump igral golf na svojem igrišču na Floridi, ko so v bližini odjeknili streli. Predstavniki njegove kampanje so sporočili, da je prišlo do streljanja v njegovi bližini, a dodali, da je republikanski predsedniški kandidat na varnem.

Zaenkrat tudi ni potrjeno, da je bil Trump tarča streljanja. V času, ko je odjeknilo streljanje, so ga varovali pripadniki tajne službe. Po streljanju so pridržali eno osebo. Zasegli so tudi orožje, domnevno puško AK-47.