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'Spiderman' padel v 120 metrov globok krater

Sana, 16. 06. 2026 07.26 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
N.V.
Vulkanski kratek v Jemnu

Plezalec in pustolovec, znan tudi kot "Spiderman iz Jemna", je umrl po padcu v krater vulkana. Skušal je plezati po navpičnih skalah brez varovalne opreme, ko je izgubil oprijem in padel v globino.

30-letni Al-Qaqa Ibn Antar se je odločil plezati po srtmih stenah vulkanskega kraterja jeza Hardah v južni provinci Dhale, ko je izgubil oprijem na skali. Padel je v 120 metrov globok kratek, je sporočila Uprava za civilno zaščito. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videoposnetek prikazuje Antarja, kako brez kakršnekoli varovalne opreme in zelo hitro pleza po skalni steni. Nato ga je videti, kako se z desno roko drži stene, levo ima v zraku in visi čez rob. Izvede še par trikov, s čimer potrdi svoj neuradni status "spidermana", nato pa izgubi oprijem in pade v globino.

Reševalne ekipe, vključno s potapljači in strokovnjaki za reševanje na vodi, so bile poslane, da bi izvlekle Antarjevo truplo, ki so ga potapljači našli na globini 30 metrov pod vodno gladino, poroča CNN. Iskalno-reševalna akcija je trajala štiri ure, po besedah reševalcev pa je bila precej zahtevna, zaradi strmega in skalnatega terena.

Antar je zaslovel na družbenih omrežjih, kjer je objavljal videoposnetke svojih tveganih vzponov po nekaterih najbolj razgibanih in zahtevnih območjih Jemna. Njegovi posnetki so pogosto postali viralni. Na večini svojih podvigov ni uporabljal plezalne opreme.

Jez Hardah je edinstven vulkanski krater v bližini mesta Damt v južni jemenski provinci Dhale. Krater, ki velja za eno od znamenitosti regije, ima strme skalnate stene in vroče žvepleno jezero na svojem dnu. Ni prvič, da je Antar plezal po teh strmih skalah.

Uprava za civilno zaščito je vse, ki se ukvarjajo s plezanjem in pustolovskimi športi, pozvala k doslednemu upoštevanju varnostnih postopkov ter opozorila na nujnost uporabe "ustrezne zaščitne opreme, da bi preprečili podobne nesreče".

jemen hardah spiderman plezanje

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KOMENTARJI26

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rzui
16. 06. 2026 09.41
zdaj je samo še spajder brez men
Odgovori
0 0
HitraVeverca
16. 06. 2026 09.38
Veš kaj, tega neumneža sem zasledil parkrat.. in je moj odnos do promocije takšnih vsebin mladim, da skačejo iz bloka na blok 100m visoko totalno brez sočutja in empatije. Adijo!
Odgovori
0 0
Vrana in vrabček
16. 06. 2026 09.32
Na posnetku sta dva različna človeka. Najprej eden dela akrobacije, potem drugi - v drugih oblačilih, ki je pri plezanju veliko bolj neroden, pade dol.
Odgovori
-1
0 1
symy7
16. 06. 2026 09.26
Naravna selekcija...
Odgovori
+5
5 0
Oliguma
16. 06. 2026 09.21
Za takle posel..pa ne rabiš nič vplačevat v SPIZ..
Odgovori
+9
9 0
blue3dragon
16. 06. 2026 09.20
Bravo... Genialec...
Odgovori
+7
7 0
TheMedoNow
16. 06. 2026 09.14
Glavni kandidat za Darwinovo nagrado.
Odgovori
+7
7 0
GMajky
16. 06. 2026 09.13
a se men samo zdi, al je ta, ki je padel drugace oblecen?
Odgovori
+8
8 0
BrainDance
16. 06. 2026 09.28
Mogoče gre za 2 različna posnetka...nekak ne gre skup
Odgovori
+3
3 0
Kratki
16. 06. 2026 09.13
Naravna selekcija
Odgovori
+5
5 0
Zvedavi_norec
16. 06. 2026 09.08
KAr je iskal, je tudi našel...
Odgovori
+7
7 0
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
16. 06. 2026 09.04
Spiderfall
Odgovori
+3
3 0
taft007
16. 06. 2026 09.02
sms je prejel od fanov.
Odgovori
+6
6 0
Misanthrope
16. 06. 2026 09.00
High risk, no reward.
Odgovori
+3
3 0
Slash
16. 06. 2026 08.59
Nikoli si ne bi mislil...
Odgovori
+5
5 0
Koronavirusovec
16. 06. 2026 08.57
prej se na glavo postavi med držanjem v steni potem pa pade ob nezahtevnem prijemu, verjetno zato ker se mu je odkrušilo, dvomim da je bila njegova napaka
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+4
4 0
Koronavirusovec
16. 06. 2026 08.59
izkušenim plezalcem se nesreče pogosto dogajajo ob lahkih prijemih, ko se ga trdno oprimejo in se ta odkruši
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+1
2 1
BrainDance
16. 06. 2026 09.36
Izkušeni plazalci uporabljajo zaščitno opremo. Zelo malo je "prostoplezalcev" - zakaj le? V tem primeru gre pa sploh za posebnega junaka, izvajanje trikov na steni ipd...in model se je zagovarjal, da to počne, ker s tem preživlja družino?? buuull...
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
16. 06. 2026 09.42
izkušeni plezalci pogosto plezajo brez varovalne opreme, ker se počutijo dovolj izkušeni za to in jim je adrenalin potiskanje svoje sposobnosti do skrajnosti, marsikater izmed teh je adrenalinski odvisnik, kar pomeni da ga zadovolji po številnih plezanjih šele kadar se odpravi plezat brez varovalne opreme
Odgovori
0 0
RichPiana
16. 06. 2026 08.54
Fafo
Odgovori
-2
1 3
August Landmesser
16. 06. 2026 08.53
iz članka...》Ni prvič, da je Antar plezal po teh strmih skalah《 ....je napačen zapis...Antar je te skale preplezal nešteto krat...vsi napisi so njegovo delo / beli / so imena tistih, ki so mu plačali, da to napiše po stenah kraterja ...
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+9
9 0
sophie25
16. 06. 2026 09.07
smetenje narave.. naravna gravitacija pa je poskrbela, da je nehal s tem početjem
Odgovori
+5
5 0
testosteron
16. 06. 2026 08.53
Naravna selekcija,...
Odgovori
+9
9 0
York
16. 06. 2026 08.44
Nespametno početje, ki se je tragično končalo.
Odgovori
+9
9 0
August Landmesser
16. 06. 2026 08.54
drži...👍. .res neumno početje...( on je to zagovarjal s tem , da tako zasluži za preživetje žene in otrok...
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+8
8 0
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