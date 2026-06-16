'Spiderman' padel v 120 metrov globok krater

30-letni Al-Qaqa Ibn Anta r se je odločil plezati po srtmih stenah vulkanskega kraterja jeza Hardah v južni provinci Dhale, ko je izgubil oprijem na skali. Padel je v 120 metrov globok kratek, je sporočila Uprava za civilno zaščito.

Videoposnetek prikazuje Antarja, kako brez kakršnekoli varovalne opreme in zelo hitro pleza po skalni steni. Nato ga je videti, kako se z desno roko drži stene, levo ima v zraku in visi čez rob. Izvede še par trikov, s čimer potrdi svoj neuradni status "spidermana", nato pa izgubi oprijem in pade v globino.

Reševalne ekipe, vključno s potapljači in strokovnjaki za reševanje na vodi, so bile poslane, da bi izvlekle Antarjevo truplo, ki so ga potapljači našli na globini 30 metrov pod vodno gladino, poroča CNN. Iskalno-reševalna akcija je trajala štiri ure, po besedah reševalcev pa je bila precej zahtevna, zaradi strmega in skalnatega terena.

Antar je zaslovel na družbenih omrežjih, kjer je objavljal videoposnetke svojih tveganih vzponov po nekaterih najbolj razgibanih in zahtevnih območjih Jemna. Njegovi posnetki so pogosto postali viralni. Na večini svojih podvigov ni uporabljal plezalne opreme.