Spiegel in ZDF: Za napadom na Severni tok stojijo ukrajinski diverzanti

Po ugotovitvah preiskovalnih novinarjev Der Spiegla in ZDF naj bi za sabotažo plinovoda Severni tok stali Ukrajinci. "Jasno je, da ne moremo kar zamahniti z roko ob zelo resnem zločinu, a hkrati ne bi mogli zaustaviti pošiljanja pomoči Ukrajini v vojni proti Rusiji. To ni opcija," je ob tem povedal preiskovalni novinar Wolf Wiedmann-Schmidt in dodal, da se v Berlinu izogibajo naslavljanju posledic.

Der Spiegel je skupaj z nemško javno radiotelevizijo ZDF zbral ekipo več kot dveh ducatov novinarjev, ki so imeli nalog najti sledi storilcev sabotaže. Pri tem so obiskali več držav in opravljali pogovore z viri. Preiskavo so opravljali v ZDA, Moldaviji, na Švedskem in Češkem, v Ukrajini, Romuniji in Franciji. Veliko informacij prihaja iz virov, ki jih ni mogoče navesti, poudarja Spiegel. "Informacije prihajajo od obveščevalnih agencij, preiskovalcev, visokih uradnikov, politikov in tudi ljudi, ki so tako ali drugače neposredno povezani z osumljenci."

Novo uhajanje plina na Severnem toku FOTO: Švedska obalna straža

Skupina preiskovalnih novinarjev trdi, da so pridobili dokumente, ki naj bi dokazovali vpletenost ukrajinskih komandosov. Kot so nemški mediji poročali že prej, so diverzanti v Rostocku najeli jahto in pri tem predočili lažne dokumente. Da sled vodi do Ukrajine, naj bi dokazovali tudi njihovi IP naslovi, saj so se osebe, ki so jahto najele, pred in po napadu nahajale na ozemlju Ukrajine.

Deutsche Welle sicer navaja, da bi za napadom vseeno lahko stala Rusija in poskušala odgovornost pripisati Ukrajini. Državni tožilec Lars Otte je za Der Spiegel povedal, da preiskujejo tudi to možnost, vendar zaenkrat za to nimajo nikakršnih dokazov. Novinarji sicer sklepajo, da je le malo verjetno, da so ukrajinski diverzanti izvedli akcijo na lastno pest. Spiegel, ki se sklicuje na vire iz mednarodnih obveščevalnih krogov, navaja, da je bil motiv Kijeva Rusiji izpodbiti glavni vir prihodkov in instrument za izsiljevanje nemške vlade. Hkrati pa poudarjajo, da to ne pomeni, da so akcijo načrtovali v vrhu ukrajinskih oblasti ter da je z njo bil seznanjen ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ugotovitve o odgovornosti za uničenje plinovoda se sicer ujemajo z navedbami nizozemske obveščevalne službe, ki je ameriško obveščevalno službo CIA že tri mesece pred eksplozijo opozorila, da se pripravlja sabotaža.