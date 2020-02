'Splav je hujši od pedofilije. Pedofilija vsaj nikogar ne ubije'

Duhovnik na Rhode Islandu, Richard Bucci, je prepovedal osebam, ki so podprle zakon o pravici do splava, da bi sodelovale pri obhajilu v njegovi župniji. A ni se ustavil tukaj, za drug medij je celo dejal, da splava ne moremo primerjati s pedofijijo, saj pedofilija "nikogar ne ubije."

72-letni duhovnik je nedavno podelil letake župljanom na katerih so bila imena vseh 44 zakonodajalcev, ki so glasovali za zakon o reproduktivni zasebnosti, ki je bil podpisan lani spomladi. Na letaku je pisalo, da bo tem osebam prepovedano tudi nastopati kot priče na porokah, služiti kot botri in opravljati branja na porokah in pogrebih, pri čemer navaja "2000 let" katoliških naukov.

Bucci se ni pustil prepričati v nasprotno in se nato še bolj zapletel, ko je za WJAR dejal, da "za razliko od pedofilije splav ubije otroke." Splav je nato poimenoval kot zakol nedolžnih otrok in da je več otrok bilo ubitih zaradi splava, kot je bilo zlorabljenih zaradi pedofilije. Kot piše CBS News, njegovih besed večina ni sprejela z odobravanjem, državna poslanka Carol Hagan McEnteeje dejala, da "ko on trdi, da pedofilija ne ubija, očitno ne razume o čem govori." Nadaljevala je, da bi duhovnik lahko prišel v zakonodajalne dvorane in"poslušal posnetke pričevanj številnih žrtev; številnih ni več med živimi. Naj posluša ranjene glasove, ki so imeli uničena otroštva, uničena življenja. Tisti, ki so še živi, so srečneži da niso umrli zaradi predoziranja ali česar drugega. Obstajajo številni, ki niso uspeli narediti dovolj korakov, da bi pričali." Za CBS News se je odzvala tudi poslanka Julie Casimiro, katero ime je na seznamu ljudi, ki ne smejo sodelovati v lokalni cerkvi."Katoliška cerkev se mora vprašati, zakaj zapirajo številne cerkve in izgubljajo vernike. Mogoče tudi zaradi takšnih izjav, kot jih je glede pedofilije rekel Richard Bucci?"

