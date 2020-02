Splet okužila lažna in nevarna zdravila proti koronavirusu: slana voda, česen in celo belilo

Po družbenih omrežjih v Pakistanu se je razširila objava, da lahko ljudje, ki so okuženi s koronavirusom, čez noč ozdravijo, če pijejo svežo prekuhano vodo s česnom. Znanstvenih dokazov za to ni.

Proti lažnim objavam, ki na primer odsvetujejo zdravljenje ali preventivne ukrepe, se bori tudi Facebook. V to so vključene še lažne metode zdravljenja ali zaščite, kot je na primer, da pitje belila ozdravi koronavirus. Pozorni so tudi na objave, ki povzročajo zmedo glede dostopnosti medicinskih pripomočkov in storitev.

Sezamovo olje in ustna vodica

Proti širjenju zavajajočih in lažnih informacij se bori tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je ta teden zagnala posebno kampanjo. Po spletu se kljub temu še vedno pojavljajo domnevna zdravila za virus, kot sta sezamovo olje in ustna vodica.

Podobno je bilo na Filipinih, kjer so zakrožili videoposnetki, v katerih trdijo, da se lahko virus pozdravi s kapljicami za oči, ki so narejene iz soka lokalne rastline, ki jo pogosto uporabljajo pri zdravljenju vročine in bolečin v trebuhu. Tudi za to domnevno zdravilo ni znanstvenih dokazov.

Upoštevajte nasvete ministrstva za zdravje

Več sto tisoč ogledov ima tudi posnetek, v katerem domnevni zdravnik svetuje ljudem, naj s soparo razkužijo maske za obraz za enkratno uporabo in jih ponovno uporabijo. WHO in številni drugi so izdali opozorila pred ponovno uporabo mask za enkratno uporabo.

Po prvih potrjeni okužbi na Šrilanki je po spletu zaokrožil nasvet, da začimba asafetida lahko prepreči okužbo. Zdravstveni strokovnjaki so posvarili pred objavo in svetovali ljudem, da upoštevajo nasvete ministrstva za zdravje.

Pojavila se je tudi trditev domnevnega strokovnjaka za respiratorne težave, ki je predlagal redno spiranje ust s slano vodo, s čimer naj bi se preprečilo okužbo. Zaenkrat dokazov, ki bi potrjevali to, še ni.