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Spletne skupnosti mladih postajajo gojišče nasilja, oblasti vse bolj zaskrbljene

Haag, 10. 09. 2026 10.28 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
N.V.
Spletno nasilje

Četrt stoletja po napadih Al Kaide na ZDA, džihadistične skupine še vedno predstavljajo veliko varnostno grožnjo v Evropi, čeprav so zdaj ubrali novo taktiko. Večinoma za tem stojijo mladi na spletu, kjer so vzpostavili veliko mrežo, ki zagovarjajo mizantropičen in nihilističen pogled na svet. Nekatere frakcije so prevzele nasilna skrajno desničarska prepričanja in poglede.

Natančna velikost mreže, ki stoji za pojavom, imenovanim nihilistični nasilni ekstremizem, ni znana. Policijski preiskovalci iz devetih evropskih držav pa so med junijsko in julijsko akcijo, katere namen je bil omejiti njegovo delovanje, odkrili približno 4340 spletnih naslovov URL, povezanih s spletno skupnostjo, znano kot "The COM".

"Gre za nasilje zaradi nasilja samega," je za AP News povedal koordinator Evropske unije za boj proti terorizmu Bartjan Wegter. Čeprav uporaba široko dostopnih družbenih omrežij in spletnih iger za novačenje ter ciljanje žrtev ni nič novega, je zaskrbljujoče, kako enostavno je dostopati do vsebin, povezanih s skupnostjo The Com. Algoritmi družbenih omrežij mlade izpostavljajo ekstremističnim vsebinam, ne glede na to, ali jih sami iščejo ali ne, je zapisano na uradni strani Europola. Vsebine so lahko sprva videti povsem nedolžne, nato pa se hitro stopnjujejo do skrajnega nasilja in travmatičnega gradiva.

Šola nasilje
Šola nasilje
FOTO: POP TV

Vsebine, povezane s The Com, so prežete s kodiranim jezikom in emodžiji, ki jih odrasli pogosto težko razvozlajo, pri tem pa sporočajo zlovešče vsebine, ki spodbujajo samopoškodovanje in spolno izkoriščanje mladoletnikov.

Znotraj skupnosti se vsebine uporabljajo za promocijo spletnega vzdevka posameznika ali razvpitosti določene skupine. Bolj kot je vsebina, ki jo lahko uporabnik ali skupina ustvari ali z njo izsiljuje druge, skrajna in škodljiva, višji status ima znotraj spletne skupnosti. Takšna dejanja pogosto prenašajo v živo na družbenih omrežjih, kjer jih spletni opazovalci spodbujajo, pozneje pa posnetke shranijo in širijo naprej. Vsebine, omenjene v tej operaciji, vključujejo nasilne videoposnetke in fotografije, ki prikazujejo samopoškodovanje, samomor, gradivo s spolnimi zlorabami otrok, mučenje živali in nasilne napade.

Evropa beleži vse več napadov mladoletnikov

Lani so po vsej EU v desetih od 27 državah članicah zabeležili skupno 45 terorističnih napadov, vendar nobeden od njih ni bil večji napad z množičnimi žrtvami. Približno polovico napadov so preprečili ali pa niso bili uspešno izvedeni, vendar je bilo v njih ubitih šest ljudi. Po podatkih evropske policijske agencije Europol so v 21 državah članicah aretirali skupno 486 ljudi, osumljenih povezav s terorizmom.

Za 24 napadov so bile odgovorne džihadistične skupine, ki jih pogosto usmerjajo ali navdihujejo mreže zunaj Evrope, predstavljale pa so tudi več kot 70 odstotkov vseh aretacij. Med vsemi pridržanimi je bila približno tretjina mlajša od 18 let, večinoma fantje.

Posilstvo
Posilstvo
FOTO: Profimedia

Na Finskem je leta 2025 16-letni fant z nožem napadel tri sošolke. Domnevno je v skupinah na WhatsAppu delil "manifest", napad posnel s Snapchatom in na družbenih omrežjih prosil nekoga, naj po njegovi izpustitvi posnetek shrani in mu ga izroči.

V manifestu je zapisal, da želi storiti nekaj "pomembnega" in "vznemirljivega". Po navedbah dokumenta EU o nastajajoči grožnji nihilističnega ekstremističnega nasilja za njegovim napadom ni bilo političnega motiva.

"Gre predvsem za fascinacijo nad nasiljem. Nasilje je sredstvo za uveljavljanje samega sebe in pridobivanje statusa v teh spletnih skupnostih," je Wegter povedal za AP.

V Italiji je lani 15-letni fant načrtoval umor, da bi si pridobil prepoznavnost na spletu, so sporočile tamkajšnje oblasti. Na svojem pametnem telefonu je hranil fotografije in videoposnetke napadov, umorov, strelskih napadov na šolah in otroške pornografije. Tovrstni primeri vsekakor niso osamljeni, pravi Wegter, temveč jih organizirajo spletne mreže, ki jih pogosto "vodijo mladi za mlade". Tarče so predvsem mlajši dečki. 

Med skupinami, ki jih oblasti še posebej pozorno spremljajo, je 764, ki jo je ustanovil ameriški srednješolec Bradley Cadenhead. Prestaja 80-letno zaporno kazen zaradi otroške pornografije in spolnih kaznivih dejanj, vendar skupina še vedno deluje.

V Nemčiji je bil lani 20-letni moški, za katerega menijo, da je bil eden od vodilnih članov skupine 764, obtožen 123 kaznivih dejanj, ki naj bi vključevala "nepredstavljivo stopnjo brutalnosti in nečloveškosti", med drugim umor, posilstvo ter spolno zlorabo otrok, navaja dokument EU.

Za razliko od pred 25 leti, ko so skrajneži, večinoma iz Savdske Arabije, vstopili v ZDA in se urili za pilote, sposobne izvajati smrtonosne napade, je današnja teroristična grožnja Evropi večinoma organizirana na spletu. "Spletno okolje je kljub vsem dobrim stvarem, ki jih prinaša, še vedno preveč permisivno," je dejal Wegter. 

splet nasilje the com europol

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CorbaMorba
10. 09. 2026 11.39
V komentarjih vse jasno : D
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