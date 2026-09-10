Spletne skupnosti mladih postajajo gojišče nasilja, oblasti vse bolj zaskrbljene

Natančna velikost mreže, ki stoji za pojavom, imenovanim nihilistični nasilni ekstremizem, ni znana. Policijski preiskovalci iz devetih evropskih držav pa so med junijsko in julijsko akcijo, katere namen je bil omejiti njegovo delovanje, odkrili približno 4340 spletnih naslovov URL, povezanih s spletno skupnostjo, znano kot "The COM". "Gre za nasilje zaradi nasilja samega," je za AP News povedal koordinator Evropske unije za boj proti terorizmu Bartjan Wegter. Čeprav uporaba široko dostopnih družbenih omrežij in spletnih iger za novačenje ter ciljanje žrtev ni nič novega, je zaskrbljujoče, kako enostavno je dostopati do vsebin, povezanih s skupnostjo The Com. Algoritmi družbenih omrežij mlade izpostavljajo ekstremističnim vsebinam, ne glede na to, ali jih sami iščejo ali ne, je zapisano na uradni strani Europola. Vsebine so lahko sprva videti povsem nedolžne, nato pa se hitro stopnjujejo do skrajnega nasilja in travmatičnega gradiva.

Šola nasilje FOTO: POP TV

Vsebine, povezane s The Com, so prežete s kodiranim jezikom in emodžiji, ki jih odrasli pogosto težko razvozlajo, pri tem pa sporočajo zlovešče vsebine, ki spodbujajo samopoškodovanje in spolno izkoriščanje mladoletnikov. Znotraj skupnosti se vsebine uporabljajo za promocijo spletnega vzdevka posameznika ali razvpitosti določene skupine. Bolj kot je vsebina, ki jo lahko uporabnik ali skupina ustvari ali z njo izsiljuje druge, skrajna in škodljiva, višji status ima znotraj spletne skupnosti. Takšna dejanja pogosto prenašajo v živo na družbenih omrežjih, kjer jih spletni opazovalci spodbujajo, pozneje pa posnetke shranijo in širijo naprej. Vsebine, omenjene v tej operaciji, vključujejo nasilne videoposnetke in fotografije, ki prikazujejo samopoškodovanje, samomor, gradivo s spolnimi zlorabami otrok, mučenje živali in nasilne napade.

Evropa beleži vse več napadov mladoletnikov

Lani so po vsej EU v desetih od 27 državah članicah zabeležili skupno 45 terorističnih napadov, vendar nobeden od njih ni bil večji napad z množičnimi žrtvami. Približno polovico napadov so preprečili ali pa niso bili uspešno izvedeni, vendar je bilo v njih ubitih šest ljudi. Po podatkih evropske policijske agencije Europol so v 21 državah članicah aretirali skupno 486 ljudi, osumljenih povezav s terorizmom. Za 24 napadov so bile odgovorne džihadistične skupine, ki jih pogosto usmerjajo ali navdihujejo mreže zunaj Evrope, predstavljale pa so tudi več kot 70 odstotkov vseh aretacij. Med vsemi pridržanimi je bila približno tretjina mlajša od 18 let, večinoma fantje.

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