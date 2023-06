Spletne strani s pomočjo AI brišejo dokaze o vojnih zločinih

Vendar tehnološka podjetja nenamerno izbrišejo določene posnetke, saj imajo pravilo, kot navajajo pri Meti in Youtubu, s katerim ščitijo svoje uporabnike. Izjema naj bi bila pri grafičnih gradivih, kadar je to v javnem interesu, toda ko je BBC skušal naložiti posnetek z družbenih omrežij, ki je jasno dokumentiral napade na civiliste v Ukrajini, ga je to družbeno omrežje hitro izbrisalo.

Na družbenih omrežjih namreč operira umetna inteligenca, ki sama odstrani škodljive in nezakonite vsebine. Vendar ko pride do prepoznavanja kršitev človekovih pravic, niti umetna inteligenca ne prepozna, kaj natanko predstavlja kršitve in kaj ne.

Ihor Zaharenko, nekdanji turistični novinar, se je s tem srečal v Ukrajini. Od ruske invazije je dokumentiral napade na civiliste. Pred enim letom se je nahajal v predmestju Kijeva, kjer so ruski vojaki streljali na moške, ženske in otroke, ko so poskušali pobegniti. Posnel je trupla – bilo naj bi jih najmanj 17 – in zažgane avtomobile. Ko je videoposnetke skušal objaviti na Facebooku in Instagramu, da bi svetu jasno pokazal, kaj se dogaja v Ukrajini, so bili ti zelo hitro izbrisani.

"Rusi so sami govorili, da so to ponaredki, da se niso dotaknili civilistov in da so se borili samo z ukrajinsko vojsko," je dejal Ihor. Ihor je s pomočjo ekipe BBC-ja posnetke preko drugih računov naložil na Instagram in Youtube. Instagram je tri od štirih videoposnetkov v manj kot minuti umaknil. YouTube je za iste tri posnetke najprej uporabil starostne omejitve, a jih je po desetih minutah vse odstranil.