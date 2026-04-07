Spletni goljufi upokojencu ukradli pol milijona evrov

Po policijskih podatkih se je vse začelo julija 2025. Moški je po navedbah bjelovarsko-bilogorske policijske uprave julija lani na spletu naletel na lažen članek, v katerem naj bi pomemben politični funkcionar priporočal različne naložbe. Članek je opisoval, kako je intervjuvanec obogatel z vlaganjem v delnice, zlato, nafto in druge finančne instrumente, ter vsem državljanom priporočal podobne naložbe, pišejo hrvaški mediji. Na koncu članka je bila povezava za vnos kontaktnih podatkov, kar je moški tudi storil.

Kmalu zatem je v stik z njim stopila neznana oseba, ki ga je prepričala v začetno naložbo v višini 250 evrov. Po vplačilu se je znesek podvojil na 500 evrov, ki so mu jih tudi izplačali, s čimer so si pridobili njegovo zaupanje.

Moškega so k nadaljnjim vlaganjem nato spodbujale različne neznane osebe, ob tem pa je prejemal lažna poročila o domnevnih dobičkih. Od julija lani do marca letos je vplačal približno 520.000 evrov, nato pa je ugotovil, da je bil žrtev prevare.