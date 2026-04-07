Tujina

Spletni goljufi upokojencu ukradli pol milijona evrov

Bjelovar, 07. 04. 2026 12.22 pred 21 dnevi 1 min branja 7

Avtor:
STA M.V.
Spletna prevara

Hrvaška policija preiskuje primer spletne goljufije, v kateri so storilci 70-letnega moškega oškodovali za okoli 520.000 evrov. Policija je pozvala k previdnosti pri vlaganjih prek spleta in posvarila pred lažnimi oglasi o hitrem zaslužku.

Po policijskih podatkih se je vse začelo julija 2025. Moški je po navedbah bjelovarsko-bilogorske policijske uprave julija lani na spletu naletel na lažen članek, v katerem naj bi pomemben politični funkcionar priporočal različne naložbe. Članek je opisoval, kako je intervjuvanec obogatel z vlaganjem v delnice, zlato, nafto in druge finančne instrumente, ter vsem državljanom priporočal podobne naložbe, pišejo hrvaški mediji. Na koncu članka je bila povezava za vnos kontaktnih podatkov, kar je moški tudi storil.

Kmalu zatem je v stik z njim stopila neznana oseba, ki ga je prepričala v začetno naložbo v višini 250 evrov. Po vplačilu se je znesek podvojil na 500 evrov, ki so mu jih tudi izplačali, s čimer so si pridobili njegovo zaupanje.

Moškega so k nadaljnjim vlaganjem nato spodbujale različne neznane osebe, ob tem pa je prejemal lažna poročila o domnevnih dobičkih. Od julija lani do marca letos je vplačal približno 520.000 evrov, nato pa je ugotovil, da je bil žrtev prevare.

SAME KLOBASE
08. 04. 2026 08.06
Upokojenec.... 520000 eur.... Torej v današnjih časih nobeden ne mora imeti 520k...na pošten način in penzič je mislil še malo oplemenitit.... Torej po moje ga je vsekala karma
flojdi
07. 04. 2026 15.41
Normalno. Ne more nekdo speljat niti evra nekomu ki ga nima
ajdanakolesu
07. 04. 2026 15.36
Ko upokojencu ni dovolj pokojnina in pol mio. prihrankov...pride čas streznitve in skromnosti.
YouRangMyLord
07. 04. 2026 15.12
Kdor v 2026 še vlaga v kripto in virtualno zlato, Era kriptovalutanja je mimo vse od formacije kriminalnih hekerskih združb, najbolj znane bazirane v Dubaju, kjer je vsako leto tudi CryptoExpo - poglejte si na YT dokumentarec Mariane Van Zeller (pod okriljem N. Geographic) z naslovom CryptoScams.
MZ560
07. 04. 2026 12.42
Dobro penzijo je moral imeti, da je lahko toliko privarčeval !
MZ560
07. 04. 2026 12.41
Prav mu je !
Snopsmajster
07. 04. 2026 12.38
Tak je če si požrešen. Nobena stvar ni zastonj!
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
