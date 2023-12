Spletni napadi na družino umorjene Giulie Cecchettin: žalitve in grožnje

A odvetnik družine Stefano Tigani obljublja, da bodo napade na očeta umorjene Giulie Cecchettin , žrtve femicida, Gina Cecchettina in druge družinske člane, "preganjali po zakonu" . Nekatere osebe, ki so izvajale tovrstne spletne napade, so že identificirali, druge bodo kmalu, dodaja.

Gino je sicer zaradi sovražnosti začasno zapreti svoje profile na družbenih omrežjih. Pred šestimi dnevi se je na svojem profilu na Linkedinu poslovil od strank, dobaviteljev, prijateljev in sodelavcev ter zapisal: "Z veliko bolečino moram vzeti premor od svojega poklica, ki ga je globoko zaznamovala nedavna izguba hčerke Giulie. To obdobje žalovanja in razmišljanja je in bo tudi v prihodnosti težko potovanje, priložnost za razmislek o pomenu pozitivnih odnosov in medsebojne podpore." Dodal je, da želi to bolečino usmeriti v pozitivna dejanja, ki bi lahko pomagala tistim, ki so se znašli v enakih situacijah kot Giulia.

Žrtev spletnih napadov je bila tudi Giulijina sestra Elena.

Tigani je za italijansko tiskovno agencijo Ansa potrdil, da je v imenu Gina že vložil tožbo zaradi obrekovanja. Kot je pojasnil, so sporočila vsebovala na številne sovražne besede glede Giulie. Po informacijah medija je še eno tožbo zaradi obrekovanja vložila Elena Cecchettin. Slednja naj bi bila zoper regionalnega svetnika Stefana Valdegamberija.

Kljub tožbam pa žalitve in celo grožnje s smrtjo niso prenehale. Gino Cecchettin bo zato v naslednjih dneh na policiji vložil novo tožbo.