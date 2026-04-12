Tujina

Splezal je na ameriško vojaško letalo in ga poskušal poškodovati

Shannon, 12. 04. 2026 13.43 pred 53 minutami 1 min branja 13

Avtor:
Ne.M.
40-letnik splezal na ameriško vojaško letalo

Na Irskem so aretirali moškega, ki je vstopil na nedovoljeno območje letališča in domnevno povzročil škodo na ameriškem vojaškem letalu, je sporočila policija. Posnetki tega nenavadnega početja so se razširili po družbenih omrežjih.

Osumljenec je star okoli 40 let. V soboto so ga aretirali zaradi domnevnega kaznivega dejanja povzročitve škode in ostaja v priporu.

Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, kažejo posameznika, ki pleza na transportno letalo ameriških zračnih sil C-130 Hercules, parkirano na oddaljeni vozni stezi na letališču Shannon v grofiji Clare.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg policije so se na incident odzvali tudi letališki policisti, gasilska in reševalna služba letališča Shannon ter pripadniki obrambnih sil, ki so bili na dolžnosti na letališču.

Začasno zaprto letališče

Delovanje letališča je bilo po incidentu začasno prekinjeno. Dva odhajajoča letala sta imela zamudo, eno letalo, ki je prihajalo iz Lourdesa v Franciji, pa je bilo postavljeno na čakalno vrsto.

Tiskovni predstavnik skupine letališča Shannon je dejal, da se je delovanje kmalu po incidentu nadaljevalo.

letalo irska vojska letališče policija incident

Erotični romani, ki jih nigerijska oblast ne more sežgati

Izrael uničuje cele vasi v Libanonu: 'Sem begunec, nimam več doma'

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
smiro
12. 04. 2026 14.57
dva letala? DVA letalA??? YAO SLOVENŠTINA, YAO.
devlon
12. 04. 2026 14.52
če kdo, bi si on zasluzil Nobelovo nagrado za mir
kokicas
12. 04. 2026 14.52
Na Irskem se je orejšni teden dogajalo marsikaj na cestah in v mestih pa nobenega članka v medijih
SpamEx
12. 04. 2026 14.51
car
Voly
12. 04. 2026 14.44
Bravo heroj, tako bi morali početi po celem svetu!
Čombe
12. 04. 2026 14.41
Irec ja 🤣
Wolfman
12. 04. 2026 14.39
Irci niti pod razno ne morejo trpeti ali prenašati Izraelce in že zdavnaj je poslednji izraelski ambasador spokal iz Irske. Sporočilo je bilo povsem jasmo. jasno...
Kod.
12. 04. 2026 14.23
Saj škodo ne bo povrnil,ker mu nimajo od kje vzeti
Čombe
12. 04. 2026 14.40
Saj dobiva migrantsko socjalno
Delboy Trotter
12. 04. 2026 14.19
Legenda. Škoda da ni imel kakšnega kladiva zraven.
RATO
12. 04. 2026 14.17
Varovanje letališča pa tako 🙄 Naj bo srečen, da je nepoškodovan saj se je spravil na vojaško letalo in če bi vojska bila dosledna bi lahko uporabila tudi orožje, kar ji zakon v takih primerih tudi dovoljuje 🥺
96bimBo
12. 04. 2026 14.36
Bejži, bejži, no... Kaznovati bi morali vojake, ki so stražili letalo.
Voly
12. 04. 2026 14.46
Pa tiste iz Amerike, ki pošiljajo to staro železo v Evropo!
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
