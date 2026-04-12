Splezal je na ameriško vojaško letalo in ga poskušal poškodovati

Osumljenec je star okoli 40 let. V soboto so ga aretirali zaradi domnevnega kaznivega dejanja povzročitve škode in ostaja v priporu.
Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, kažejo posameznika, ki pleza na transportno letalo ameriških zračnih sil C-130 Hercules, parkirano na oddaljeni vozni stezi na letališču Shannon v grofiji Clare.
Poleg policije so se na incident odzvali tudi letališki policisti, gasilska in reševalna služba letališča Shannon ter pripadniki obrambnih sil, ki so bili na dolžnosti na letališču.
Začasno zaprto letališče
Delovanje letališča je bilo po incidentu začasno prekinjeno. Dva odhajajoča letala sta imela zamudo, eno letalo, ki je prihajalo iz Lourdesa v Franciji, pa je bilo postavljeno na čakalno vrsto.
Tiskovni predstavnik skupine letališča Shannon je dejal, da se je delovanje kmalu po incidentu nadaljevalo.
