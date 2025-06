Splezal na izraelski oklepnik in skozi odprto loputo vanj odvrgel bombo

"Na kraj dogodka so bile poslane reševalne ekipe in helikopterji, ki so poskušali rešiti vojake, a neuspešno," je po poročanju The Guardian dejal Effie Defrin, tiskovni predstavnik izraelske vojske. Dodal je, da je 605. bataljon v Han Junisu išče in ruši tunele ter pobija pripadnike Hamasa.

Vsi vojaki so v požaru, ki je zajel oklepnik, umrli. Po nekaterih informacijah je bil požar tako intenziven, da so oklepnik najprej zakopali v pesek, nato pa zgorele ostanke oklepnega vozila odpeljali iz Gaze, kjer so goreče vojaško vozilo pogasili do konca.

V ločenem incidentu na območju Han Junisa sta bila ranjena še dva vojaka istega bataljona.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je svojcem ubitih vojakov izrazil sožalje in dejal, da so "junaški vojaki padli v bitki za uničenje Hamasa in osvoboditev talcev v južnem delu Gaze".

S tem se je skupno število v Gazi ubitih izraelskih vojakov povzpelo na 879 od 7. oktobra 2023, piše The Guardian.

Po drugi strani pa so pripadniki IDF v Gazi v tem času pobili več kot 56.000 ljudi, večinoma civilistov, od tega najmanj 17.400 otrok.

Samo v zadnjih 24 urah je IDF po podatkih turške agencije Anadolu pobil najmanj 103 in ranil več kot 200 Palestincev. Najmanj 40 Palestincev je bilo v torek ubitih medtem ko so čakali pred točko za razdeljevanje hrane, ki je pod nadzorom izraelske vojske, poroča The Guardian.