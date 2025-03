Splezal na majevski tempelj: domačini predrzneža pretepli, policisti aretirali

Nemški turist gotovo nikoli ne bo pozabil svojega obiska v Mehiki. Pa ne zaradi neizmernih lepot in znamenitosti, temveč zaradi lastne predrznosti, ki ga je spravila v hude težave. Splezal je namreč na majevski tempelj v sloviti Chicen Itzi, kar je strogo prepovedano. Policisti so ga aretirali, grozi mu visoka kazen, a nakopal si je tudi jezo domačinov in drugih obiskovalcev. Nekateri so se nanj spravili kar s pestmi.