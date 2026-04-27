Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Splezal na transformator, 14-letnika udarila elektrika

Dubrovnik, 27. 04. 2026 12.44 pred 44 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Ti.Š.
Transformatorska postaja

V bližini Dubrovnika se je zgodila tragedija – 14-letnik je splezal na transformatorsko postajo, čemur je sledil električni udar. Z vojaškim helikopterjem so ga hudo opečenega prepeljali najprej v splitsko bolnišnico, nato pa v Zagreb. Zdravniki se borijo za njegovo življenje.

V naselju Osojnik pri Dubrovniku se je v soboto zvečer zgodila grozljiva nesreča – 14-letni deček je splezal na tranformatorsko postajo, stresla ga je elektrika.

Transformator je bil po poročanju hrvaškega spletnega portala net.hr sicer jasno označen z znakom za nevarnost. "Deček je na intenzivnem zdravljenju, njegovo življenje je še vedno ogroženo," je včeraj sporočil Ivan Utrobičić, plastični kirurg iz KBC Split.

Ker je bilo njegovo stanje dovolj stabilno, so ga danes zjutraj s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Zagreb.

Tam so že bili pripravljeni na sprejem. "Tako dubrovniški kot splitski zdravniki so storili vse, kar je bilo potrebno, mi bomo nadaljevali. /.../ Začeli bomo z zdravljenjem, tako na intenzivni negi kot kirurško," je dejal vodja urgentnega centra zagrebške Klinike za otroške bolezni Zoran Barčot.

'Električni tok 'skuha' mišice, uniči žile, kožo, živce'

Deček je utrpel hude opekline. "Pri otrocih so opekline hude poškodbe, hudo opečen otrok pa je eden najtežjih kirurških bolnikov nasploh. Dečka je poškodoval visokonapetostni udar, ko je prijel za električni kabel. Napetost je običajno okoli 11.000 voltov, lahko gre tudi do 35.000 ali celo do 400.000 voltov. Lahko si predstavljate moč energije in temperaturo, ki gre skozi telo – uniči vse, skuha mišice, uniči ožilje, kožo, živce. Povzroči takšno škodo, da je smrt lahko že takoj posledica poškodb srca," je posledice eletričnega udara na telo opisal Barčot.

Kot je še dodal, so glede zdravljenja dečka optimistični. "Borili se bomo z vso močjo in znanjem," pravi. Zaradi resnosti njegovega stanja, je v zdravljenje vključenega veliko osebja.

ZDA znova napadle domnevni čoln z mamili, trije mrtvi

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kekčeva Mojca
27. 04. 2026 13.28
Clanek je namenjen tudi temu, da se izobrazi ljudi, da bi se prihodnje tragedije preprecile. Ubogi otrok. Vsi ki negativno komentirate, ali nimate otrok, ali pa ste popolnoma custevno deformirani. Vsak, ki je stars, je vedno v skrbeh za svoje otroke. Nikoli ne ves kaj se jim lahko zgodi. Clovek obraca, usoda obrne
Odgovori
+1
1 0
r h
27. 04. 2026 13.26
Norec
Odgovori
0 0
iwilliwillhacku
27. 04. 2026 13.25
koliko časa bomo se podpirali te neumne internetne izzive??? lejte, darwina ne zanima ali si ti zlati soncek ali pa ne, selekcija je očitno že vnaprej pripravljena....
Odgovori
+1
1 0
96bimBo
27. 04. 2026 13.21
14 let star, pa tako obdarjen...
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik1888402
27. 04. 2026 13.12
Se eden primer evolucije v njeni najboljsi luci. ..
Odgovori
+1
3 2
Rock8
27. 04. 2026 13.04
Ojoj,revež,kaj pri teh letih mu ni nihče še pojasnil ,kaj naj bi to bilo...želim mu čimboljše okrevanje
Odgovori
+3
5 2
NeXadileC
27. 04. 2026 13.04
Tole je videti trafo postaja za distribucijsko mrežo končnih porabnikov 230V enofazno, oziroma 400V trofazno. Na takšnih je vhodna napetost običajni od okoli 10.000 do 20.000V. Eno in drugo, sicer zelo nevarno. Pri takšni vhodni napetosti, še neposreden stik z vodnikom ni potreben, saj presoči iskara-strela, in je. 1m do 2m, tukaj nimaš kaj početi.
Odgovori
+4
5 1
osservatore
27. 04. 2026 13.04
Sicer je žalostno, ampak nepomembno za SLO in naravna selekcija deluje ...
Odgovori
+0
3 3
Delavec_Slo
27. 04. 2026 13.03
Pa kake veze ima to s slovenijo, se tako rešuje arbitraža!
Odgovori
+1
5 4
a res1
27. 04. 2026 13.01
"tranformatorsko postajo" to ne obstaja. Skuha mišice? Umetna inteligenca je tole spesnila.
Odgovori
+4
6 2
abc123def456
27. 04. 2026 13.00
to je prevod iz jutarnjeg lista ali iz 24 sata. ocitno je treba izpolnit normo napisanih clankov vsak dan. prevajanje oz prepisovanje ravno ne pripomore k vtisu.
Odgovori
+1
3 2
Artechh
27. 04. 2026 12.59
Resno? pa koga briga mulc ki misli da ...
Odgovori
+0
3 3
lizing
27. 04. 2026 12.55
Mislim resno? Tole je osrednja novica v Sloveniji?
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
cekin
Portal
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
dominvrt
Portal
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669