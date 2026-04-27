Splezal na transformator, 14-letnika udarila elektrika

V naselju Osojnik pri Dubrovniku se je v soboto zvečer zgodila grozljiva nesreča – 14-letni deček je splezal na tranformatorsko postajo, stresla ga je elektrika.
Transformator je bil po poročanju hrvaškega spletnega portala net.hr sicer jasno označen z znakom za nevarnost. "Deček je na intenzivnem zdravljenju, njegovo življenje je še vedno ogroženo," je včeraj sporočil Ivan Utrobičić, plastični kirurg iz KBC Split.
Ker je bilo njegovo stanje dovolj stabilno, so ga danes zjutraj s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Zagreb.
Tam so že bili pripravljeni na sprejem. "Tako dubrovniški kot splitski zdravniki so storili vse, kar je bilo potrebno, mi bomo nadaljevali. /.../ Začeli bomo z zdravljenjem, tako na intenzivni negi kot kirurško," je dejal vodja urgentnega centra zagrebške Klinike za otroške bolezni Zoran Barčot.
'Električni tok 'skuha' mišice, uniči žile, kožo, živce'
Deček je utrpel hude opekline. "Pri otrocih so opekline hude poškodbe, hudo opečen otrok pa je eden najtežjih kirurških bolnikov nasploh. Dečka je poškodoval visokonapetostni udar, ko je prijel za električni kabel. Napetost je običajno okoli 11.000 voltov, lahko gre tudi do 35.000 ali celo do 400.000 voltov. Lahko si predstavljate moč energije in temperaturo, ki gre skozi telo – uniči vse, skuha mišice, uniči ožilje, kožo, živce. Povzroči takšno škodo, da je smrt lahko že takoj posledica poškodb srca," je posledice eletričnega udara na telo opisal Barčot.
Kot je še dodal, so glede zdravljenja dečka optimistični. "Borili se bomo z vso močjo in znanjem," pravi. Zaradi resnosti njegovega stanja, je v zdravljenje vključenega veliko osebja.
