Splezal na transformator, 14-letnika udarila elektrika

V naselju Osojnik pri Dubrovniku se je v soboto zvečer zgodila grozljiva nesreča – 14-letni deček je splezal na tranformatorsko postajo, stresla ga je elektrika.

Transformator je bil po poročanju hrvaškega spletnega portala net.hr sicer jasno označen z znakom za nevarnost. "Deček je na intenzivnem zdravljenju, njegovo življenje je še vedno ogroženo," je včeraj sporočil Ivan Utrobičić, plastični kirurg iz KBC Split.

Ker je bilo njegovo stanje dovolj stabilno, so ga danes zjutraj s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Zagreb.

Tam so že bili pripravljeni na sprejem. "Tako dubrovniški kot splitski zdravniki so storili vse, kar je bilo potrebno, mi bomo nadaljevali. /.../ Začeli bomo z zdravljenjem, tako na intenzivni negi kot kirurško," je dejal vodja urgentnega centra zagrebške Klinike za otroške bolezni Zoran Barčot.