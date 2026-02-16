Split, Novalja, Makarska: po 20. uri brez alkohola

Hrvaška zaostruje boj proti nočnemu popivanju na ulicah. Po novem bi se lahko lokalne skupnosti same odločile in med 20. in 6. uro prepovedale prodajo alkohola. Prvi so tak ukrep napovedali v Splitu, kmalu so jim sledili še v Novalji, o tem pa razmišljajo tudi v Reki, poroča Net.hr. Vlada pripravlja novelo zakona, ki bi jim to omogočala, kmalu naj bi sledila še javna razprava.
Split že pripravljen, čaka le še na 'zeleno luč'
Splitčani se že dolgo pritožujejo zaradi trum predvsem mladih turistov, ki poleti popivajo po ulicah in z razgrajanjem motijo sosede. Zdaj so se temu odločili narediti konec. "Cilj je, da se takšni prizori iz poznih nočnih ur odstranijo iz samega središča mesta," je prepoved prodaje alkoholnih pijač po 20. uri pospremil tamkajšnji župan Tomislav Šuta.
Ob tem je zgovoren podatek, da so samo lani zaradi pijančevanja izdali 800 kazni po 300 evrov.
Da bodo sledili Splitu in prepovedali prodajo alkoholnih pijač po 20. uri, je napovedal tudi župan Novalje Ivan Dabo. Veljala bo v središču mesta, medtem ko v bližnjih Zrćah, ki sicer spadajo v isto občino, prepovedi ne načrtujejo.
Za omejitev prodaje se bodo po poročanju Net.hr odločili tudi v Makarski. Namestnica župana Antonia Radić Brkan je ob tem razkrila, da so glavna težava pekarne, ki poleg pekovskih izdelkov prodajajo tudi alkohol, odprte pa so vso noč. "Največ težav, ko gre za kršenje javnega reda in miru, se dogaja prav pred pekarnami," je dejala. Ob tem je dodala, da sicer ni veliko incidentov, da pa imajo dovolj hrupa in smetenja.
V Zagrebu medtem z napovedmi ne hitijo, sporočili so le, da bodo počakali, da bo zakon sprejet, in se nato odločili.
Sprememba zakona, ki je zmedla Hrvate
Prepoved prodaje alkoholnih pijač po 20. uri omogoča pred kratkim sprejeta sprememba zakona o trgovini, ki je na Hrvaškem povzročila tudi nekaj zmede. Številni so namreč razumeli, da velja za celotno državo, zato so morali na tamkajšnjem ministrstvu za gospodarstvo objaviti dodatno pojasnilo. V njem navajajo, da lokalne skupnosti – torej mesta in občine – same odločajo, ali bodo prepoved uvedle.
"Država ne prepoveduje prodaje alkohola. Predlagane spremembe zakona o trgovini ne uvajajo nacionalne prepovedi ali enotne omejitve za vse, temveč dajejo mestom in občinam možnost, da same uredijo vprašanje večerne in nočne prodaje alkohola, v skladu s potrebami svojih skupnosti. Ta možnost predstavlja pooblastilo, ne pa obveznost," piše v izjavi ministrstva.
Da vlada pripravlja gradivo za spremembo zakona, je sicer v sredo napovedal minister za gospodarstvo Ante Šušnjar.
Po pričakovanju so napoved najbolj toplo pozdravili lastniki gostinskih lokalov, za katere ne bo sprememb, znebili pa se bodo po njihovem prepričanju nelojalne konkurence trgovin. Trgovci, na drugi strani, spremembam ostro nasprotujejo.
