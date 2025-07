Split proti prihodu ladje Moby Drea: 'Nismo smetišče Evrope'

Organizatorka protesta Dijana Stela Limić je poudarila, da Split ni in ne sme postati kraj za odstranjevanje tujega nevarnega odpada: " Že desetletja se borimo s posledicami azbesta, zdaj pa naj sprejmemo še to ladjo? Tega nočemo. "

Protest, ki se je začel pred trgovskim centrom Joker, se je zaključil z mirnim pohodom do ladjedelnice Brodosplit, kamor je prispela italijanska potniška ladja Moby Drea. Ladja je bila zgrajena v 70. letih in je po napovedih namenjena odstranitvi delov predelnih plošč, ki vsebujejo azbest, poroča hrvaški portal Index.hr.

Iz Brodosplita medtem sporočajo, da so vsi postopki odstranitve azbesta varni. Paneli se bodo previdno demontirali, zapakirali in ustrezno odpeljali.

"Azbest ne bo lebdel po zraku, ne bo se rezal ne prašil, vse bo potekalo pod strogimi pogoji," zagotavlja tiskovni predstavnik Josip Jurišić. Vodja varnosti pri delu pri Brodosplitu Ivica Sinovčić je dodal, da so se delavci za delo javili prostovoljno, opravili usposabljanje in zdravniške preglede, in poudaril, da delavci ne bodo izpostavljeni nobenim zdravstvenim tveganjem.

Iz Mestne uprave Splita so sporočili, da so zaskrbljeni zaradi morebitnih zdravstvenih in okoljskih tveganj. Pozvali so pristojna ministrstva in inšpekcije k poostrenemu nadzoru, župan Tomislav Šuta pa je v stalnem stiku z državnimi organi in zahteva, da mu redno poročajo o vseh izvedenih korakih in ugotovljenih dejstvih.