30 odstotkov gostov manj, a v Splitu težko do proste sobe ali avtomobila. Zakaj?

"Velike družbe so vozni park zmanjšale za vsaj 30 do 40 odstotkov, nekatere so tudi popolnoma propade. Lani se zaradi pandemije in vsega, kar je prinesla s seboj, število vozil za najem ni povečevalo, banke so leasing za nakup novih odobrile le redkim, saj so se bale tveganja. Tako je prišlo do tega, da je v Splitu zdaj težko najti prosto vozilo, da bo tako, pa se je dalo slutiti nekje okrog 7. ali 8. avgusta, ko so se začele vrstiti rezervacije za vrhunec sezone," je za časnik pojasnil lastnik splitske rent-a-car agencije Jure Šimundža .

Lastnikom rent-a-car agencij telefon zvoni od jutra do večera, iskanje avtomobilov pa je pogosto zaman. Razlog? Številni zaposleni v tej branži so se lani, ko je covid-19 ustavil turistične tokove, znebili celotnega avtoparka ali pa so ga vsaj močno zmanjšali, zavedajoč se, da se razmere še nekaj časa ne bodo vrnile na predkrizno raven, piše Slobodna Dalmacija .

"Takoj ko so Američani začeli z poleti prek Amsterdama v Evropo, so jim sledili Nemci, nato pa še Britanci, ki so objavili konec epidemioloških ukrepov in turizem je takoj zaživel. Ko so se jim pridružili še naši delavci v tujini, ki so do zadnjega dne oklevali, ali se bodo odpravili na dopust na Hrvaško in so pozorno spremljali novice o testiranju, karanteni ter vsemu ostalemu, kar zaznamuje letošnjo sezono, je turizem v samo nekaj tednih eksplodiral," je opisal sosledje dogodkov.

Ne samo do avtomobila, težko je priti tudi do sobe, čeprav je gostov 30 odstotkov manj kot leta 2019: "Gre za to, da so v vmesnem času številni dvignili roke od turizma, zato se je ponudba zmanjšala," je razložil Šimundža. "Da bi se turizem v Splitu razvijal na pravi način, bi morale hotelske kapacitete znašati več kot 50 odstotkov skupnih turističnih namestitev, ne pa, da so glavne zasebne namestitve in vse bazira na njih," je sogovornik zaključil v pogovoru z novinarjem Sašo Ljubičićem.