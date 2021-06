Nepalcem zaplenil dokumente, jih odpeljal na Vis in jih prisilil v delo brez plačila

Hrvaški policisti so ovadili 58-letnega hrvaškega državljana, ki je od decembra 2020 do junija 2021 izkoriščal štiri državljane Nepala. Pod pretvezo, da jim bo uredil papirje za bivališče in delo, jim je zaplenil dokumente, nato pa jih odpeljal na otok Vis in jih prisilil v delo brez plačila.

Štirje Nepalci so več mesecev v neprimernih razmerah in brez plačila delali na otoku Vis. FOTO: Dreamstime Policijska uprava splitsko-dalmatinske županije je sporočila, da so policisti Službe za organizirani kriminal v sodelovanju s policisti Policijske postaje Vodice zaključili preiskavo "zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi" zoper 58-letnega hrvaškega državljana. Po njihovih navedbah je 58-letnik od decembra 2020 do junija 2021 izkoriščal štiri državljane Nepala. Nepalci niso imeli prijavljenega bivališča, prav tako niso imeli urejenega delovnega statusa. Obsežna kriminalistična preiskava je pokazala, da jim je 58-letnik obljubil, da jim bo uredil papirje, nato pa jim je zaplenil dokumente, jih odpeljal na otok Vis ter jih tam prisilil v delo, za katerega nikoli niso dobili plačila. "Delali so v neprimernih razmerah, zaradi česar so bili ogroženi njihovo zdravje, varnost in dostojanstvo," je sporočila policija. Splitsko-dalmatinska policija je zoper osumljenega vložila kazensko ovadbo.